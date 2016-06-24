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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 09:56 BJT

基金产业：上周美股基金外流，投资者谨慎因应英国退欧公投--理柏

路透纽约6月23日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，6月22日止当周投资者撤出较高风险市场，显示即使股市上涨，投资者仍不敢小看英国退欧公投的影响。

数据显示，投资者当周从美股基金撤出61亿美元。撤出金额为自5月4日止当周以来之最。

“英国退欧就是众所关切的主题，”汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen表示。

根据理柏数据，投资者上周从美股共同基金撤出18亿美元，从上市交易基金(ETF)撤出43亿美元。

上周投资于欧股的美国基金流出8.57亿美元，为连续第三周流出，规模为5月11日止当周以来最大。理柏数据显示，上周这些基金平均上涨5.3%。

高收益债券型基金也出现7.66亿美元外流。全球债券型基金也流出3.25亿美元。

理柏称，贵金属基金吸纳了6.62亿美元，为连续第八周资金净流入。

应税债券基金流入25亿美元资金，前一周为流出。相对安全的货币市场基金流入12亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)

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