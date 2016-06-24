基金产业：上周美股基金外流，投资者谨慎因应英国退欧公投--理柏

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透纽约6月23日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，6月22日止当周投资者撤出较高风险市场，显示即使股市上涨，投资者仍不敢小看英国退欧公投的影响。
数据显示，投资者当周从美股基金撤出61亿美元。撤出金额为自5月4日止当周以来之最。
“英国退欧就是众所关切的主题，”汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen表示。
根据理柏数据，投资者上周从美股共同基金撤出18亿美元，从上市交易基金(ETF)撤出43亿美元。
上周投资于欧股的美国基金流出8.57亿美元，为连续第三周流出，规模为5月11日止当周以来最大。理柏数据显示，上周这些基金平均上涨5.3%。
高收益债券型基金也出现7.66亿美元外流。全球债券型基金也流出3.25亿美元。
理柏称，贵金属基金吸纳了6.62亿美元，为连续第八周资金净流入。
应税债券基金流入25亿美元资金，前一周为流出。相对安全的货币市场基金流入12亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。