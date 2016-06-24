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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 10:04 BJT

《汇市简讯》英国公投开票留欧派情势好转，英镑/美元大跌后回升

0140 GMT
    
    * 英镑/美元的震荡走势史无前例
    * 升至1.5020后直落至1.4000，之后又反弹至1.4500上方
    * 随着英国公投结果票数缓步出炉，赌盘押注令市场剧烈动荡
    * 看起来似乎难分轩轾，市场只能继续等待
    * 公投结果将导致英镑/美元走势出现两种不同情况
    * 结果若为退欧，英镑/美元料位于1.40或1.35；若为留欧，则将升
向1.50/1.51 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)

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