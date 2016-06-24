日本股市：日经指数呈现震荡拉锯走势，因英国公投结果胶着

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“英国某些区域的结果已经出炉，实际上两派互有胜负，英镑与日圆波动性相当大。我认为早盘大致就是这样的基调，”瑞士信贷银行日本证券销售部门主任Stefan Worrall表示。
日经波动率指数 周五跳升至逾四个月高点39.25。
出口类股受创，丰田汽车 下挫4.0%，本田汽车 跌3.0%， 日产汽车 下滑2.5%。
此外，夏普 股价大跌15%，因其股票从8月1日起将转至东京证交所二部。
东证股价指数 下跌0.2%至1,295.73点，JPX-日经400指数 跌0.1%至11,711.16点。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。