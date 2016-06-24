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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 10:23 BJT

日本股市：日经指数呈现震荡拉锯走势，因英国公投结果胶着

“英国某些区域的结果已经出炉，实际上两派互有胜负，英镑与日圆波动性相当大。我认为早盘大致就是这样的基调，”瑞士信贷银行日本证券销售部门主任Stefan Worrall表示。

日经波动率指数 周五跳升至逾四个月高点39.25。

出口类股受创，丰田汽车 下挫4.0%，本田汽车 跌3.0%， 日产汽车 下滑2.5%。

此外，夏普 股价大跌15%，因其股票从8月1日起将转至东京证交所二部。

东证股价指数 下跌0.2%至1,295.73点，JPX-日经400指数 跌0.1%至11,711.16点。(完)

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