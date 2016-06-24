香港个股：中国再保险附属参与80亿元人民币不动产债权投资计划

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港6月24日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司 周五宣布，透过旗下三家附属公司作为委托人，与中再资产订立受托合同，合共认购80亿元人民币的不动产债权投资计划。
公司的声明称，中再产险、中再寿险及大地保险分别认购额为25亿、37亿及18亿元，投资期限为11年。投资资金年利率采固定利率，年利率为7%，受益人预期每年净收益率为6.4%。中再资产为中国再保险的附属公司。
该80亿元投资资金全部投向百荣投资持有的百荣世贸商城A、B、C座不动产项目，用于置换金融机构贷款、投资项目的更新改造及其他资金需求。
中国再保险表示，保险公司作为金融企业，其主要的盈利来源之一即为投资收益而非单纯依靠销售收入盈利。董事认为投资计划认购事项是为提高本公司收益，丰富本公司的投资产品，符合公司及股东之整体利益。
中国再保险早盘初段股价跌0.57%，报1.73港元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。