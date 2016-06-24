香港个股：中国再保险附属参与80亿元人民币不动产债权投资计划

路透香港6月24日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司 周五宣布，透过旗下三家附属公司作为委托人，与中再资产订立受托合同，合共认购80亿元人民币的不动产债权投资计划。

公司的声明称，中再产险、中再寿险及大地保险分别认购额为25亿、37亿及18亿元，投资期限为11年。投资资金年利率采固定利率，年利率为7%，受益人预期每年净收益率为6.4%。中再资产为中国再保险的附属公司。

该80亿元投资资金全部投向百荣投资持有的百荣世贸商城A、B、C座不动产项目，用于置换金融机构贷款、投资项目的更新改造及其他资金需求。

中国再保险表示，保险公司作为金融企业，其主要的盈利来源之一即为投资收益而非单纯依靠销售收入盈利。董事认为投资计划认购事项是为提高本公司收益，丰富本公司的投资产品，符合公司及股东之整体利益。

中国再保险早盘初段股价跌0.57%，报1.73港元。(完)

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