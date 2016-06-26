主要国家经济指标预测--6月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日(一) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 5月 +4.8% +4.6% 针对家庭的放款 -- +1.5% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 5月初值 -- 逆差575.3 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 50.9 50.9 服务业PMI -- 51.3 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 -- 负20.80 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 72 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 99 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月24日(五) 0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.6% +0.6% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 108.7 107.5 现况指数 114.5 114.0 预期指数 103.1 101.2 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 4月 +0.1% -- (未经季节调整，较上年同期) -0.5% -- 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 5月 42.187 -- 0900 意大利薪资指数(较前月) 5月 持平 -- (较上年同期) +0.6% -- 1130 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 113.6 -- 建筑许可(较前月) +0.5% -- 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月 -2.2% -0.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.3% 持平 扣除国防的耐久财订单(较前月) -0.9% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -0.7% +0.3% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 93.5 94.0 现况指数 110.8 111.4 预期指数 82.4 83.1 6月26日(日) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 42.2 41.5 出口(亿新西兰元) 45.7 44.0 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.58 顺差1.64 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 逆差36.33 逆差38.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 张若琪)