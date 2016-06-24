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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 10:42 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股走势波动，因英国公投计票结果陆续公布

外资预计将卖超韩股，接近中午时卖超583亿韩元韩股。

三星电子 涨0.7%。LG电子 跌1.8%，但SK海力士 涨1.9%。

下跌与上涨个股分别有621和182档。

三年期公债9月期货 涨0.04点至110.74。

0207GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,154.9 1,150.2

日圆/韩元 11.0279/72 10.7435

韩国公债期货 * 110.74 110.70

韩国综合股价指数 1,982.42 1,986.71

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 杜明霞/张若琪/龚芳; 审校 戴素萍/张涛/李爽)

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