韩国金融市场：韩元和韩股走势波动，因英国公投计票结果陆续公布

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
外资预计将卖超韩股，接近中午时卖超583亿韩元韩股。
三星电子 涨0.7%。LG电子 跌1.8%，但SK海力士 涨1.9%。
下跌与上涨个股分别有621和182档。
三年期公债9月期货 涨0.04点至110.74。
0207GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,154.9 1,150.2
日圆/韩元 11.0279/72 10.7435
韩国公债期货 * 110.74 110.70
韩国综合股价指数 1,982.42 1,986.71
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 杜明霞/张若琪/龚芳; 审校 戴素萍/张涛/李爽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。