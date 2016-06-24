版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 10:40 BJT

《全球汇市》日圆反弹而英镑下滑，英国退欧派得票率暂领先

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1173  1.1385  -1.86  +2.88  1.0860
    美元/日圆            103.61  106.13  -2.37 -13.87  120.30
    欧元/日圆         115.72  120.73  -4.15 -11.31  130.47
    美元/瑞郎            0.9654  0.9580  +0.77  -3.63  1.0018
    英镑/美元            1.4040  1.4878  -5.63  -4.74  1.4738
    美元/加元            1.2941  1.2755  +1.46  -6.49  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6180  6.5829  +0.53  +0.76  6.5680
    澳元/美元            0.7461  0.7608  -1.93  +2.56  0.7275
    新西兰元/美元        0.7132  0.7250  -1.63  +4.50  0.6825
    澳元/日圆         77.150  80.670  -4.36 -11.95  87.620
    新西兰元/日圆     73.820  76.940  -4.06  -9.95  81.980
    英镑/日圆         145.56  157.57  -7.62 -17.86  177.22
    澳元/新西兰元     1.0463  1.0477  -0.13  -1.88  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/王颖/陈宗琦；审校 张明钧/白云/张荻/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐