《全球汇市》日圆反弹而英镑下滑，英国退欧派得票率暂领先

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1173 1.1385 -1.86 +2.88 1.0860 美元/日圆 103.61 106.13 -2.37 -13.87 120.30 欧元/日圆 115.72 120.73 -4.15 -11.31 130.47 美元/瑞郎 0.9654 0.9580 +0.77 -3.63 1.0018 英镑/美元 1.4040 1.4878 -5.63 -4.74 1.4738 美元/加元 1.2941 1.2755 +1.46 -6.49 1.3839 美元/离岸人民币 6.6180 6.5829 +0.53 +0.76 6.5680 澳元/美元 0.7461 0.7608 -1.93 +2.56 0.7275 新西兰元/美元 0.7132 0.7250 -1.63 +4.50 0.6825 澳元/日圆 77.150 80.670 -4.36 -11.95 87.620 新西兰元/日圆 73.820 76.940 -4.06 -9.95 81.980 英镑/日圆 145.56 157.57 -7.62 -17.86 177.22 澳元/新西兰元 1.0463 1.0477 -0.13 -1.88 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/王颖/陈宗琦；审校 张明钧/白云/张荻/张若琪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。