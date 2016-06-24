版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 11:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重挫后反弹，受价格维持行动消息支撑

0252 GMT 
    
    * 美元/日圆从99.08低点回升，受官方价格维持行动(PKO)消息支撑
    * 日本央行干预汇率传言未获证实
    * 美元/日圆回升至逼近102，市场动荡剧烈，交投极其清淡
    * 剧烈波动可能令日本官员干预维稳 (完)
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价                

 (编译 陈宗琦；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐