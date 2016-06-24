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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 11:14 BJT

《全球汇市》日圆飙涨、英镑剧烈震荡，英国退欧疑虑横扫金融市场

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1044  1.1385  -3.00  +1.69  1.0860
    美元/日圆            101.87  106.13  -4.01 -15.32  120.30
    欧元/日圆         112.49  120.73  -6.83 -13.78  130.47
    美元/瑞郎            0.9701  0.9580  +1.26  -3.16  1.0018
    英镑/美元            1.3626  1.4878  -8.42  -7.55  1.4738
    美元/加元            1.2984  1.2755  +1.80  -6.18  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6224  6.5829  +0.60  +0.83  6.5680
    澳元/美元            0.7394  0.7608  -2.81  +1.64  0.7275
    新西兰元/美元        0.7055  0.7250  -2.69  +3.37  0.6825
    澳元/日圆         75.140  80.670  -6.86 -14.24  87.620
    新西兰元/日圆     71.680  76.940  -6.84 -12.56  81.980
    英镑/日圆         138.73  157.57 -11.96 -21.72  177.22
    澳元/新西兰元     1.0467  1.0477  -0.10  -1.85  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/张涛/刘秀红/王颖；审校 白云/李春喜/孙茉莉/张若琪)

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