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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 11:14 BJT

《汇市简讯》英镑/美元跌破金融危机低点1.3500

0303 GMT
    
    * 英镑/美元跌穿2月低点1.3836，因英国退欧机率上升
    * 走势带有动能，跌破全球金融危机时的低点1.3500，触及1.3470
    * 382个区域中已有233个区域完成开票，退欧派领先近50万票
    * 风险货币皆受重创，美元/日圆触及99.00
    * 市场期待七国集团(G7)对市场动荡做出回应 (完)
        
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 (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

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