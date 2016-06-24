《汇市简讯》英镑/美元跌破金融危机低点1.3500

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
0303 GMT * 英镑/美元跌穿2月低点1.3836，因英国退欧机率上升 * 走势带有动能，跌破全球金融危机时的低点1.3500，触及1.3470 * 382个区域中已有233个区域完成开票，退欧派领先近50万票 * 风险货币皆受重创，美元/日圆触及99.00 * 市场期待七国集团(G7)对市场动荡做出回应 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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