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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 11:31 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元重挫，关注英国公投计票结果

新西兰公债 上涨，短期公债收益率下跌14个基点，长期公债收益率下跌19.5个基点。

澳洲公债期货上扬，三年期公债期货合约 涨15个跳动点至98.490。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/王颖；审校 张若琪/高琦)

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