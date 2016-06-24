国际油市：油价亚洲盘跌逾4%，因部分计票显示退欧派领先

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
但随着公投的初步结果出炉，美元跌破100日圆，为2013年11月来首见，而英镑同样重挫，市场杀声震天。
“目前市场就像在搭过山车，但要说那一边会获胜还为时过早，”Sumitomo Corp Global Research总裁Bob Takai表示。
英国公投议题已令市场的忧虑持续好几个月。
382个区域中已有206个区域以及北爱尔兰部分地区完成开票，退欧派以51.3%支持率领先留欧派的48.7%。
若英国决定退欧，将招致贸易与投资的高度不稳定，且在欧陆各地引发反欧盟运动。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 王颖/龚芳)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。