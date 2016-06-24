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货币新闻 | 2016年 6月 24日 星期五 11:41 BJT

国际油市：油价亚洲盘跌逾4%，因部分计票显示退欧派领先

但随着公投的初步结果出炉，美元跌破100日圆，为2013年11月来首见，而英镑同样重挫，市场杀声震天。

“目前市场就像在搭过山车，但要说那一边会获胜还为时过早，”Sumitomo Corp Global Research总裁Bob Takai表示。

英国公投议题已令市场的忧虑持续好几个月。

382个区域中已有206个区域以及北爱尔兰部分地区完成开票，退欧派以51.3%支持率领先留欧派的48.7%。

若英国决定退欧，将招致贸易与投资的高度不稳定，且在欧陆各地引发反欧盟运动。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 王颖/龚芳)

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