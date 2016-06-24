全球金市：金价跳涨，因英国公投计票显示退欧阵营暂时领先

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
0349GMT，现货金 上涨7.4%至每盎司1,348美元，稍早一度升至1,307美元，创6月16日以来最高。
“我们发现避险资产价格被往上喊，在此情况下因为更加接近事件发生时点，对黄金需求可能相对较高，”瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示。
美国8月期金 上涨3.4%至每盎司1,305.70美元。
在周四公投之前，金价一直受惠于退欧阵营可能在公投中胜出的疑虑；部分人士担心英国退欧可能导致欧洲陷入衰退。
若英国成为首个退出欧盟的国家，将对其创办以来纳入的28个成员国造成严重打击。
英镑及欧元计价的现货金 目前在2013年4月以来最高位交投。
现货银 上涨2.3%至每盎司17.67美元。
现货铂金 上涨1.7%至每盎司976.10美元，钯金 下跌超过2%至每盎司551.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 张涛/陈宗琦)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。