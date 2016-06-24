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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 11:51 BJT

全球金市：金价跳涨，因英国公投计票显示退欧阵营暂时领先

0349GMT，现货金 上涨7.4%至每盎司1,348美元，稍早一度升至1,307美元，创6月16日以来最高。

“我们发现避险资产价格被往上喊，在此情况下因为更加接近事件发生时点，对黄金需求可能相对较高，”瑞穗银行资深分析师Vishnu Varathan表示。

美国8月期金 上涨3.4%至每盎司1,305.70美元。

在周四公投之前，金价一直受惠于退欧阵营可能在公投中胜出的疑虑；部分人士担心英国退欧可能导致欧洲陷入衰退。

若英国成为首个退出欧盟的国家，将对其创办以来纳入的28个成员国造成严重打击。

英镑及欧元计价的现货金 目前在2013年4月以来最高位交投。

现货银 上涨2.3%至每盎司17.67美元。

现货铂金 上涨1.7%至每盎司976.10美元，钯金 下跌超过2%至每盎司551.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 张涛/陈宗琦)

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