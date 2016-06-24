台湾货币市场：短率力持稳定，对英国退欧可能酝酿风暴不敢掉以轻心

* 短率持稳 * 英国退欧料成真，各方严阵以待 * 大银行进场令短票利率持稳 * 债券RP利率稳中趋升 记者 高洁如 路透台北6月24日 - 台湾银行间拆款利率周五力持稳定。资金调度人员指出，一家大型 银行有余钱提前进场，纾缓票券商拆款和卖票的压力。但随着英国退欧公投一事逐渐明朗底 定，各金融机构也对即将来临的一场风暴不敢掉以轻心。 资调人士表示，英国退欧一事可能成真，已对英镑和股市投下震撼弹。目前虽对台币资 金调度的影响不大，但是各方不敢轻意看待。也有外商交易员表示，这件事可能影响台币汇 市，外资动向至关重要。 〞外商跟我说，周五都不会动，要到下周一才有可能有钱，〞一家大银行交易员说。他 也表示，主要还是怕汇率波动太大，外资出走。 也有交易员表示，本周五预期需求会最高，但是目前为止的需求的情况倒是比预期来得 弱一点。 本地时间11:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.399 32.190 台湾加权股价指数<.TWII 8,423.04 8,676.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.240-0.380% **短票因资金进场而持稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，今日指标大型银行资金出笼买票，纾解调票券商的 调度压力，不管是拆款或是卖票进行的都很顺畅。 〞能卖的都卖了，〞一位大型票券商交易员说。 另一位大型票券商也表示，〞把预留更高的利率0.37%都不做了，可能的拆款或部分的 票交易全部暂停。〞 交易员也表示，本来预期今天会是本周最紧张的一天，但因今日的债券交割的金额大家 都知道了，提前调度之下，今日多余的资金倒也很快就出笼。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，成交少； 而跨月落点的短票利率则主要在0.36%；上日主要在0.36%-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.357%，区间为0.30-0.375%， 成交量77.33亿台币；前日加权平均利率为0.356%，区间为0.30-0.37%，成交量73.54亿台币 。 台湾央行周五定期存单到期金额为1,554亿元，存单发行金额待稍晚公布。 下周的定存单到期金额为1兆(万亿)2,767.5亿台币，分别为周一2,341亿、周二2,338亿 、周三3,488亿、周四3,112.50亿以及周五1,488亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为535亿台币，累计超额准备7,569亿台 币、加计前期1%的超额准备为8,683亿台币。 **RP利率稳中偏上** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日债券的交割金额很大，市场资金需求很 高，投信多缺不一，寿险也没有太多余钱，因此交易商多向银行寻求调度空间。 他们表示，因银行要求的利率高于一般法人，因此今日承做利率略高于上日。但也有交 易商表示，今日资金情势倒也没有原先想像中严重，找钱没有太过困难。 〞资金OK，只是要配券，〞一位大型银行交易员说。 周五共有555亿台币的券交割：南山人寿发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿 台币、五年公债105/8期交割，金额300亿台币、瑞兴银行5亿台币次顺位金融债。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率同上日主要在0.30-0.32%，跨月利率趋 高。与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债附 买回利率则在0.37-0.39%。区间高位成交偏多。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致持稳，区间主要在0.23-0.28%； 与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完) (审校 杨淑祯)