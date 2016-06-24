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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 12:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持续承压，英国公投退欧派胜券在握

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    * 目前市场处于认定退欧派料赢得公投的最后阶段
    * 计票仍在进行，但赌盘认为英国退欧机率为99%
    * 英镑/美元跌至1.3320附近的日内新低，重挫10.3%
    * 澳元/美元报在0.7315，下滑4.0%；澳元/日圆大跌9.0%至73.40
    * 公投初步结果的走势可能放缓，但这可能只是个开头
    * 股市大跌，日经指数挫跌8.2% (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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