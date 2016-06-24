《汇市简讯》澳元/美元持续承压，英国公投退欧派胜券在握

0352GMT * 目前市场处于认定退欧派料赢得公投的最后阶段 * 计票仍在进行，但赌盘认为英国退欧机率为99% * 英镑/美元跌至1.3320附近的日内新低，重挫10.3% * 澳元/美元报在0.7315，下滑4.0%；澳元/日圆大跌9.0%至73.40 * 公投初步结果的走势可能放缓，但这可能只是个开头 * 股市大跌，日经指数挫跌8.2% (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)