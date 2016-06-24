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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 12:19 BJT

中国货币市场：七天期品种因跨季供不应求，逆回购加量维稳季末流动性

路透上海6月24日 - 中国银行间市场周五除七天期因跨季供不应求之外，其余期限整体
压力有限。交易员表示，一早隔夜及七天稍显紧俏，大行融出意愿不强，七天品种更甚，不
过随后央行逆回购加量投放，供给局面逐步缓解，季末整体资金拆借难度并不算大。
    
    华东一银行交易员称，“隔夜还好，紧的是七天，一早大行不太想出，后来逆回购出来
之后，就好一点了，七天的因为跨月末更难借，市场上不太好找。”
    
    他并指出，公开市场投放量对资金面扶助还是挺明显的，缴税基本感觉并没有太大压力
，央行呵护态度明显，目前看跨半年末应该还好。
    
    央行公开市场今日进行1,700亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周将净投放3
,400亿元，创两个月新高。据路透统计，本周共有3,200亿元逆回购到期，期限均为七天，
其中今日到期逆回购400亿元。央票最早在7月才陆续开始有到期。    
    
     “央妈支持，所以不会出什么太大问题，”上海另一银行交易员表示，14天虽然也跨
季，但是由于大家对流动性预期尚可，还是倾向于拿价格比较便宜的七天品种，不过非银机
构拆入相对难度要大一点。
        
    以下为主要货币市场利率报价:        

      北京时间12:00            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0031     2.0057      -0.26
         七天      2.3591     2.3399      +1.92
         14天     2.9375     2.9353      +0.22
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.0050     3.5300      -52.50
         七天     2.9200     2.3200      +60.00
         14天    2.7500     2.5300      +22.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0200     2.0200      +0.00
         七天   2.3700     2.4000      -3.00
         14天  3.2200     3.0300      +19.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0350     2.0320      +0.30
         七天       2.3710     2.3580      +1.30
         三个月     2.9626     2.9605      +0.21
    -----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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