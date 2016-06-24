中国货币市场：七天期品种因跨季供不应求，逆回购加量维稳季末流动性

路透上海6月24日 - 中国银行间市场周五除七天期因跨季供不应求之外，其余期限整体 压力有限。交易员表示，一早隔夜及七天稍显紧俏，大行融出意愿不强，七天品种更甚，不 过随后央行逆回购加量投放，供给局面逐步缓解，季末整体资金拆借难度并不算大。 华东一银行交易员称，“隔夜还好，紧的是七天，一早大行不太想出，后来逆回购出来 之后，就好一点了，七天的因为跨月末更难借，市场上不太好找。” 他并指出，公开市场投放量对资金面扶助还是挺明显的，缴税基本感觉并没有太大压力 ，央行呵护态度明显，目前看跨半年末应该还好。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周将净投放3 ,400亿元，创两个月新高。据路透统计，本周共有3,200亿元逆回购到期，期限均为七天， 其中今日到期逆回购400亿元。央票最早在7月才陆续开始有到期。 “央妈支持，所以不会出什么太大问题，”上海另一银行交易员表示，14天虽然也跨 季，但是由于大家对流动性预期尚可，还是倾向于拿价格比较便宜的七天品种，不过非银机 构拆入相对难度要大一点。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0031 2.0057 -0.26 七天 2.3591 2.3399 +1.92 14天 2.9375 2.9353 +0.22 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0050 3.5300 -52.50 七天 2.9200 2.3200 +60.00 14天 2.7500 2.5300 +22.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00 七天 2.3700 2.4000 -3.00 14天 3.2200 3.0300 +19.00 Shibor 其中:隔夜 2.0350 2.0320 +0.30 七天 2.3710 2.3580 +1.30 三个月 2.9626 2.9605 +0.21 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)