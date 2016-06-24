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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 17:09 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*湖北交通投资  10     可续期 7/1簿记建档       --       AAA     7/4-7/6       海通证券
集团           (7天Shibor基准浮息/每五年重定价/附发行人续期选择权)            银河证券
       (若发行人选择延长期限，第六及第11年起，基本利差可分别上调100和200个基点)
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南京栖霞       14        7   6/23簿记建档    *4.10%     AA+     6/24-6/27     南京证券
国有资产经营     (第3-7年末偿还20%本金)
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南京新城       11        7   6/23簿记建档    *4.37%     AA      6/24-6/28     南京证券
科技园建设发展   (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保提供担保)
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珠海汇华       15        7   6/24簿记建档   上限6.00%   AA      6/27-6/28     中泰证券
基础设施投资     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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遵义市红花岗   11        7   6/24簿记建档   上限6.50%   AA      6/27-7/1      华龙证券
城市建设投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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南昌轨道        5     可续期 6/28簿记建档      --       AA+     6/29-7/1      海通证券
交通集团       (7天Shibor基准浮息/每三年重定价/附发行人续期选择权)
               (第五和第六个重定价周期起，基本利差可分别上调300和600个基点)
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汝城县城建      7        7   6/27簿记建档  *上限6.00%   AA-     6/28-7/4      财富证券
开发养老产业专项债 (第3-7年末偿还15-25%本金/瀚华担保提供担保)
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眉山东坡发展   11        7   6/29簿记建档   上限7.05%   AA-     6/30-7/4      华福证券
投资            (第3-7年末分别偿还20%本金/眉山发展控股提供担保)  
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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*宝庆工业集中区  15      10   7/1簿记建档    上限6.30%   AA      7/4-7/5      金元证券
湘商产业园项目收益债   (第3-10年末还7.5%-15%本金)
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平江县东部        6      10   6/24簿记建档   上限6.90%   AA      6/27-6/29    长江证券
供水枢纽工程建设   (第3-10年末还7.5%-15%本金)
项目收益债券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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