路透基点：宁波均胜签定5.54亿美元贷款，作为收购KSS资金--TRLPC

路透香港6月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，宁波均胜 电子已与两家中国银行签署了5.54亿美元等值五年期贷款，为其以9.2亿 美元收购美国安全气囊制造商Key Safety Systems(KSS)融资。 该贷款案包括两个部分，A部分为人民币29.83亿元(4.54亿美元)，利 率是中国人行基准利率的100%。B部分为1亿美元，利率为伦敦银行间拆放 款利率(Libor)加码150个基点。 中国银行宁波分行以及中国工商银行为共同主办行，双方平分贷款金 额。 在上海上市的宁波均胜电子是中国主要的汽车零部件供应商。母公司 宁波均胜投资集团有限公司是该贷款案的担保人。该贷款案于5月28日签 约。KSS收购案则在本月稍早完成。 均胜总部位于中国宁波，于2009年透过收购位于上海的一家塑胶公司 而为购并策略拉开序幕。之后该公司在2011年买下德国汽车电子供应商Pr eh Group。 该公司并与Preh合力以1.76亿欧元(1.98亿美元)100%买下德国汽车导 航和娱乐系统制造商 TechniSat Automotive。该收购案部分资金由中国 建设银行提供，并于4月完成交易。 均胜为竞购日本高田的近30家业者之一。高田因召回成本不断攀升， 而寻求资金支援。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)