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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 13:38 BJT

英国公投：韩国将动用一切必要措施稳定市场--企划财政部次官

路透首尔6月24日 - 韩国企划财政部次官崔相穆周五表示，英国退出欧盟后，韩国当局将采取一切必要措施来稳定市场，包括平抑操作，以降低汇市的剧烈波动。

韩国政府召开紧急会议应对英国脱欧事件，崔相穆在会中表示，政府预期市场将有巨大动荡，因为英国退欧的结果并不在全球市场预期内。

崔相穆并称，英国退欧有可能引发全球及国内经济的重大不确定性，政府将密切监看外国资本进出韩国情况。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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