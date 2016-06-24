英国公投：韩国将动用一切必要措施稳定市场--企划财政部次官

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透首尔6月24日 - 韩国企划财政部次官崔相穆周五表示，英国退出欧盟后，韩国当局将采取一切必要措施来稳定市场，包括平抑操作，以降低汇市的剧烈波动。
韩国政府召开紧急会议应对英国脱欧事件，崔相穆在会中表示，政府预期市场将有巨大动荡，因为英国退欧的结果并不在全球市场预期内。
崔相穆并称，英国退欧有可能引发全球及国内经济的重大不确定性，政府将密切监看外国资本进出韩国情况。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。