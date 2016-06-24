更新版 1-台湾金融：英国公投退欧阵营胜出，金管会已密切掌握英国及英镑曝险

台湾财政部次长苏建荣今日受访表示，财政部旗下的国安基金已做好准备，若有需要会召开会议后，即可进场护盘台股。同时他并提及，财政部已与金管会取得联系，财金部会双方对于金融市场的现况有充分了解，并已做出因应对策。