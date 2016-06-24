更新版 1-台湾金融：英国公投退欧阵营胜出，金管会已密切掌握英国及英镑曝险

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(新增金管会副主委受访内容)
路透台北6月24日 - 针对英国公投退欧阵营领先，台湾金管会周五午间表示，目前已掌握台湾金融业投资英国及英镑曝险金额，随时注意在可控制范围。
金管会副主委桂先农接受路透电访指出，观察今日台股跌幅小于其他主要亚股，且台股成交量明显放大，表现并没有太过悲观，后续密切关注台股动态，再提出因应措施。
“台股成交量放大，表示有人进场承接。”他说。
至于终场是否为国安基金进场承接收敛跌幅，他则称，绝对不是国安基金进场，而是市场自由机制。
此外，金管会也指出，目前已备有相关措施，将视英国退欧公投可能发展，配合相关机关适时提出。
台湾财政部次长苏建荣今日受访表示，财政部旗下的国安基金已做好准备，若有需要会召开会议后，即可进场护盘台股。同时他并提及，财政部已与金管会取得联系，财金部会双方对于金融市场的现况有充分了解，并已做出因应对策。
台湾股市周五收跌2.30%至8,476.99点，成交量放大至1,216.52亿台币。分析师表示，主要因英国退欧已成定局，全球金融市场高度动荡，资金撤出风险性资产，台股随着亚洲股市下挫。
英国最终公投结果显示，民众选择离开欧盟。退欧支持率达51.89%，留欧支持率为48.11%，打击全球金融市场跳水。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。