台湾股市：收盘重挫逾2%，因英国退欧已成定局

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月24日 - 台湾股市周五收盘重挫逾2%。分析师表示，主要因英国退欧已成定局，全球金融市场高度动荡，资金撤出风险性资产，台股随着亚洲股市下挫。
台湾加权股价指数 收跌2.30%至8,476.99点；今日成交初值 为1,216.52亿台币，上交易日修正后为608.85亿。
〞低点在哪，要看国际股市与外资动态。〞兆丰投顾一位不愿具名分析师说。
他表示，就技术面观点看，台股长黑带大量，且已经连续两次没能攻上8,800点前波高位，这代表指数有向下调整压力。初步先看8,300-8,400点，接下来的支撑则在8,200、8,100点。
台新投信基金经理人施昶成则称，英国退欧公投对盘面影响顶多三日，后市台股仍将回归基本面，估计第三季台股以在8,100-8,700区间整理格局为主，操作上建议低买高卖，而先前股价整理已久的小型股有机会转强。
英国公投结果显示，民众选择离开欧盟。计票工作已经接近尾声，投票结果显示脱欧派与留欧派分别获得51.8%和48.2%的票数，打击全球金融市场跳水。 (完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。