台湾股市：收盘重挫逾2%，因英国退欧已成定局

路透台北6月24日 - 台湾股市周五收盘重挫逾2%。分析师表示，主要因英国退欧已成定局，全球金融市场高度动荡，资金撤出风险性资产，台股随着亚洲股市下挫。

台湾加权股价指数 收跌2.30%至8,476.99点；今日成交初值 为1,216.52亿台币，上交易日修正后为608.85亿。

〞低点在哪，要看国际股市与外资动态。〞兆丰投顾一位不愿具名分析师说。

他表示，就技术面观点看，台股长黑带大量，且已经连续两次没能攻上8,800点前波高位，这代表指数有向下调整压力。初步先看8,300-8,400点，接下来的支撑则在8,200、8,100点。

台新投信基金经理人施昶成则称，英国退欧公投对盘面影响顶多三日，后市台股仍将回归基本面，估计第三季台股以在8,100-8,700区间整理格局为主，操作上建议低买高卖，而先前股价整理已久的小型股有机会转强。