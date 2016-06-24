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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 15:29 BJT

台湾债市：10年券殖利率收创历史低位，因英国公投选择退出欧盟

* 英国公投选择退出欧盟，10年殖利率创历史低位
    * 国际金融市场动荡，料牵动下周央行理监事会议决议
    * 下周105/4殖利率预估在0.70-0.80%

    路透台北6月24日 - 台湾10年期公债105/4 周五殖利率大跌逾4基点，创历史低位。交易员表
示，因英国公投选择退出欧盟，此举引发全球金融市场大幅动荡，避险需求大增使得台债殖利率急挫。
    
    交易员指出，英国脱欧让不少市场人士感到意外，但相信全球主要央行应该会有稳定措施因应。台债殖利
率在创下历史低位后，接下来如何走，要看下周四央行理监事会议的决议而定，若是降息又调降隔拆利率，则
现在还不是低点。
    
    〞我是跌破眼镜，没办法，英国人比较特别。〞一位大型证券商交易主管说。
    
    他表示，台湾与英国间贸易占GDP比重应该很低，因此对经济实质影响有限。主要应该还是在英国脱欧事
件对全球金融市场造成的冲击有多大。
    
    另一大型证券商交易主管认为，英国脱欧让美联储今年是否升息划上大大的问号，这也使得台湾央行降息
的机率增加，不过上次降息时隔夜拆款利率没调，这次就看是否有不一样的动作，若还是不调，台债殖利率下
行的空间就很有限。
    
    英国公投结果显示，民众选择离开欧盟。退欧支持率达51.89%，留欧支持率为48.11%，打击全球金融市场
跳水。 
    
    今日105/4殖利率收在0.7%，前次收盘低点为6月3日的0.8110%。
    
    交易员预估，下周105/4期公债殖利率主要区间在0.70-0.80%；105/8期公债殖利率主要区间在0.45-0.57%
。    
   
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                               (亿台币)
 期                                                                  
  5   105/8                      -2.83     0.5415%   0.5400-0.5675%      53.0
 10   105/4                      -4.49     0.7577%  *0.7566-0.7980%     191.0
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  30     105/7                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7577%
   5     105/8                       0.5415%
   3     105/1                       0.4000%
   2     105/3                      没有成交
 (完)         

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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