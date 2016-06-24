台湾债市：10年券殖利率收创历史低位，因英国公投选择退出欧盟

* 英国公投选择退出欧盟，10年殖利率创历史低位 * 国际金融市场动荡，料牵动下周央行理监事会议决议 * 下周105/4殖利率预估在0.70-0.80% 路透台北6月24日 - 台湾10年期公债105/4 周五殖利率大跌逾4基点，创历史低位。交易员表 示，因英国公投选择退出欧盟，此举引发全球金融市场大幅动荡，避险需求大增使得台债殖利率急挫。 交易员指出，英国脱欧让不少市场人士感到意外，但相信全球主要央行应该会有稳定措施因应。台债殖利 率在创下历史低位后，接下来如何走，要看下周四央行理监事会议的决议而定，若是降息又调降隔拆利率，则 现在还不是低点。 〞我是跌破眼镜，没办法，英国人比较特别。〞一位大型证券商交易主管说。 他表示，台湾与英国间贸易占GDP比重应该很低，因此对经济实质影响有限。主要应该还是在英国脱欧事 件对全球金融市场造成的冲击有多大。 另一大型证券商交易主管认为，英国脱欧让美联储今年是否升息划上大大的问号，这也使得台湾央行降息 的机率增加，不过上次降息时隔夜拆款利率没调，这次就看是否有不一样的动作，若还是不调，台债殖利率下 行的空间就很有限。 英国公投结果显示，民众选择离开欧盟。退欧支持率达51.89%，留欧支持率为48.11%，打击全球金融市场 跳水。 今日105/4殖利率收在0.7%，前次收盘低点为6月3日的0.8110%。 交易员预估，下周105/4期公债殖利率主要区间在0.70-0.80%；105/8期公债殖利率主要区间在0.45-0.57% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -2.83 0.5415% 0.5400-0.5675% 53.0 10 105/4 -4.49 0.7577% *0.7566-0.7980% 191.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.7577% 5 105/8 0.5415% 3 105/1 0.4000% 2 105/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)