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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 14:38 BJT

日本债市：债券收益率触及纪录新低，因英国公投结果为退出欧盟

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.285%     -4.5   -0.240%
    五年期公债        -0.280%     -4.5   -0.235%
    10年期公债       -0.195%     -5.0   -0.145%
    20年期公债        0.115%     -7.0    0.185%
    30年期公债        0.135%     -7.0    0.205%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.68    +0.55    152.13
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张明钧/张若琪 审校 高琦/杜明霞)

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