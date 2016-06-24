更新版 2-《综述》英国迎来退欧历史时刻，首相卡梅伦将辞职下台

**欧盟官员会商**

英国央行表示将采取所有必要措施，确保货币及金融稳定。全球各地决策官员亦准备采取行动稳定市场，日本财务大臣麻生太郎承诺，必要时在汇市采取回应。

欧盟各事务部长及成员国大使0800GMT将在卢森堡会面进行事先安排好的对谈，届时可能会做出反应。

中国外交部对英国退欧的结果回应称，中国尊重英国人民在欧盟问题公投中作出的选择，希望欧盟与英国尽早达成协议。

英国退出欧盟后，与欧盟协商所要争取的是何种关系，目前并不明朗。

退出欧盟后，英国若要保留进入欧盟单一市场的管道，将必须接受欧盟所有规范，但却没有参与制定规范的话语权，同时要为进入市场管道，向欧盟当局付出一笔可观费用，就像挪威及瑞士一样。

欧盟官员曾表示，如果英国不再遵守欧盟的商品、资本、劳务及人民流通自由原则，总部设于英国的银行及金融机构，将自动失去在欧洲各地销售服务的“通行证”。