更新版 2-《综述》英国迎来退欧历史时刻，首相卡梅伦将辞职下台

达沃斯论坛：中国国家主席习近平称，没人会在贸易战中获胜
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
**欧盟官员会商**
英国央行表示将采取所有必要措施，确保货币及金融稳定。全球各地决策官员亦准备采取行动稳定市场，日本财务大臣麻生太郎承诺，必要时在汇市采取回应。
欧盟各事务部长及成员国大使0800GMT将在卢森堡会面进行事先安排好的对谈，届时可能会做出反应。
中国外交部对英国退欧的结果回应称，中国尊重英国人民在欧盟问题公投中作出的选择，希望欧盟与英国尽早达成协议。
英国退出欧盟后，与欧盟协商所要争取的是何种关系，目前并不明朗。
退出欧盟后，英国若要保留进入欧盟单一市场的管道，将必须接受欧盟所有规范，但却没有参与制定规范的话语权，同时要为进入市场管道，向欧盟当局付出一笔可观费用，就像挪威及瑞士一样。
欧盟官员曾表示，如果英国不再遵守欧盟的商品、资本、劳务及人民流通自由原则，总部设于英国的银行及金融机构，将自动失去在欧洲各地销售服务的“通行证”。
除了贸易之外，数以百万计住在欧盟地区的英国人，以及数百万计在英国生活工作的欧盟公民，也都面临巨大难题。(完) (编译/审校 张明钧/蔡美珍/高琦/屈桂娟)
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。