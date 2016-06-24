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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 14:54 BJT

澳洲股市：收跌逾3%，受英国脱欧决定拖累

路透悉尼6月24日 - 澳洲股市周五大跌逾3%，因英国民众做出脱离欧盟的历史性决定，撼动了全球市场。

指标S&P/ASX 200指数 下跌167.484点至5,113.20点，跌幅为3.17%，创2015年9月以来的最大单日跌幅。该指数成分股市值总计蒸发500亿澳元。(完)

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