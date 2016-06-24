国际油市：油价重挫逾6%，受英国退出欧盟打击

“短期看，从股市到油市各个市场都下跌。英国和欧洲糟糕的经济形势并不利好原油，而且可能对亚洲其它经济体造成多米诺骨牌效应。”IHS的石油分析师Victor Shum说道。

他指出，公投结果令原油市场主要受其它因素的影响，但即便此事很快尘埃落定，油价料仍将波动，可能在每桶50美元这个关口进行拉锯。

在英国周四公投前，油价今年已经上涨逾30%。

脱欧结果料将在贸易和投资领域造成更大不确定性，在欧洲大陆上引发反欧盟情绪的普遍高涨。对于油市而言，这也料将影响新产能投资计划。（完）

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻