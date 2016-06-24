国际油市：油价重挫逾6%，受英国退出欧盟打击

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“短期看，从股市到油市各个市场都下跌。英国和欧洲糟糕的经济形势并不利好原油，而且可能对亚洲其它经济体造成多米诺骨牌效应。”IHS的石油分析师Victor Shum说道。
他指出，公投结果令原油市场主要受其它因素的影响，但即便此事很快尘埃落定，油价料仍将波动，可能在每桶50美元这个关口进行拉锯。
在英国周四公投前，油价今年已经上涨逾30%。
脱欧结果料将在贸易和投资领域造成更大不确定性，在欧洲大陆上引发反欧盟情绪的普遍高涨。对于油市而言，这也料将影响新产能投资计划。（完）
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/高琦 审校 王洋/蔡美珍)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。