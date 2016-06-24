表格：外资在韩国股市卖超1,482亿韩元，创4月末以来最大

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透首尔6月24日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超1,482亿韩元，创4月28日以来最大卖超规模。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 6月24日 -148.2 54.1 34.6 ^6月23日 29.1 189.1 -264.7 6月22日 30.0 172.9 -250.8 6月21日 -110.0 -30.4 90.8 6月20日 20.7 116.1 -181.2 6月17日 -98.1 56.9 -7.2 6月16日 42.3 -209.6 116.4 6月15日 -21.1 -57.2 168.1 6月14日 -105.3 -180.6 226.9 6月13日 -146.9 -73.8 173.7 6月10日 -28.3 89.5 -114.1 6月 9日 414.0 -195.8 -228.1 6月 8日 309.5 -38.4 -314.5 6月 7日 261.5 147.9 -435.8 6月 3日 -127.3 343.6 -114.1 ---------------------------------------------------- 本月以来 951.3 -2.9 -1,250.3 ---------------------------------------------------- 今年以来 3,846.6 -1,422.6 -3,456.1 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。