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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 15:44 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,482亿韩元，创4月末以来最大

路透首尔6月24日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资
在韩国股市卖超1,482亿韩元，创4月28日以来最大卖超规模。 
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     6月24日      -148.2           54.1           34.6
    ^6月23日        29.1          189.1         -264.7
     6月22日        30.0          172.9         -250.8
     6月21日      -110.0          -30.4           90.8
     6月20日        20.7          116.1         -181.2
     6月17日       -98.1           56.9           -7.2
     6月16日        42.3         -209.6          116.4
     6月15日       -21.1          -57.2          168.1
     6月14日      -105.3         -180.6          226.9
     6月13日      -146.9          -73.8          173.7
     6月10日       -28.3           89.5         -114.1
     6月 9日       414.0         -195.8         -228.1
     6月 8日       309.5          -38.4         -314.5
     6月 7日       261.5          147.9         -435.8
     6月 3日      -127.3          343.6         -114.1
     ----------------------------------------------------
    本月以来       951.3           -2.9       -1,250.3
    ----------------------------------------------------
    今年以来     3,846.6       -1,422.6       -3,456.1
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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