中国票据市场：电票转贴利率跌破3%，季末临近贷款不足致收票需求汹涌

路透上海6月24日 - 中国票据市场本周转贴利率本周明显下行，一年期电票转贴利率跌破3.00%关口。交易员称，各类银行收票热情显着升温，在票源有限的情况下，票据资产价格随之走高，6月末考核时点之前，料票据价格还将继续处于低位。

东北一银行交易员称，目前国有股份制银行承兑的电票最新成交于2.99%，城商行电票在3.00%，“票少资金多，各家银行贷款不足，为了6月末信贷投放考核，都是收票据转贴现占规模。”

该交易员并称，近期长期资金价格升幅有限，票据资产价格已经下行至与对应期限的资金利率倒挂的水平；一年电票转贴利率低于不少银行线下吸收同业存款的报价，如某大行周五一年期吸存报价为3.10%。

不过，他预计票据价格继续走低的空间也有限，“虽然为了完成指标要亏损收票据，但也不能亏得太多。”

因应季末流动性压力，中国央行公开市场本周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿元人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍有不确定性，但料央行仍会主动出手平抑波动。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价