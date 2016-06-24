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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 16:17 BJT

表格：中国外汇市场5月成交额环比小升2.65%--外管局

路透北京6月24日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2016年
5月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）成交额10.15万亿元人民币
（等值1.55万亿美元）。按美元计环比增加2.65%。其中，银行对客户市
场成交环比增加5.62%，银行间市场成交环略增1.59%；即期市场累计成交
环比微增0.50%，衍生品市场成交环比增加4.58%。
    
        
    2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：   
                当月总成   银行对客  银行间市   即期市  衍生品市
                      交         户        场       场        场
       单位：   万亿美元     亿美元  万亿美元   亿美元    亿美元
    2016年5月       1.55      2,707      1.28    6,697     8,838
          4月       1.51      2,563      1.26    6,664     8,451
          3月       1.65      2,863      1.36    7,064     9,405
          2月          1      2,248    0.7787    4,559     5,475
          1月       1.59      3,737      1.21    7,583     8,277
   2015年12月       1.89      3,813      1.51    8,583    10,295
         11月       1.69      2,814      1.41    6,061    10,829
         10月       1.52      2,600      1.26    5,882     9,340
          9月       1.56      3,417      1.22    7,890     7,720
          8月       2.07      5,306      1.54   10,900     9,804
          7月       1.68      3,710      1.31    6,980     9,797
          6月        1.3      3,586    0.9379    5,484     7,481
                                                                
 2015年1-12月      17.76                                        
 （完）    

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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