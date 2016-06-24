表格：中国外汇市场5月成交额环比小升2.65%--外管局

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透北京6月24日 - 中国国家外汇管理局最新统计数据显示，2016年 5月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）成交额10.15万亿元人民币 （等值1.55万亿美元）。按美元计环比增加2.65%。其中，银行对客户市 场成交环比增加5.62%，银行间市场成交环略增1.59%；即期市场累计成交 环比微增0.50%，衍生品市场成交环比增加4.58%。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 当月总成 银行对客 银行间市 即期市 衍生品市 交 户 场 场 场 单位： 万亿美元 亿美元 万亿美元 亿美元 亿美元 2016年5月 1.55 2,707 1.28 6,697 8,838 4月 1.51 2,563 1.26 6,664 8,451 3月 1.65 2,863 1.36 7,064 9,405 2月 1 2,248 0.7787 4,559 5,475 1月 1.59 3,737 1.21 7,583 8,277 2015年12月 1.89 3,813 1.51 8,583 10,295 11月 1.69 2,814 1.41 6,061 10,829 10月 1.52 2,600 1.26 5,882 9,340 9月 1.56 3,417 1.22 7,890 7,720 8月 2.07 5,306 1.54 10,900 9,804 7月 1.68 3,710 1.31 6,980 9,797 6月 1.3 3,586 0.9379 5,484 7,481 2015年1-12月 17.76 （完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。