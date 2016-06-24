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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 16:09 BJT

金属期市：伦敦期铜挫跌，英国脱欧消息拖累基本金属一片低迷

伦敦期铜 最多下跌4%，之后削减跌幅至3%，0721 GMT时报每吨4,638美元。期铜日内的跌幅一度创下去年7月以来最大。而就在周四，伦铜还触及了5月6日以来的高点4,795美元。

伦敦期镍 跌逾3%，期铝 、期锡 、期铅 和期锌 的跌幅为2-3%不等。

英国脱欧对于上海期交所的影响不那么剧烈。上海期铜 下滑0.6%至每吨35,970元人民币，周四盘中曾录得1.4%的涨幅。

上海期镍 跌2.5%，期锌 跌1.7%，其它金属的跌幅为1%或以下。

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 孙茉莉/李婷仪)

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