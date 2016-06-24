金属期市：伦敦期铜挫跌，英国脱欧消息拖累基本金属一片低迷

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
伦敦期铜 最多下跌4%，之后削减跌幅至3%，0721 GMT时报每吨4,638美元。期铜日内的跌幅一度创下去年7月以来最大。而就在周四，伦铜还触及了5月6日以来的高点4,795美元。
伦敦期镍 跌逾3%，期铝 、期锡 、期铅 和期锌 的跌幅为2-3%不等。
英国脱欧对于上海期交所的影响不那么剧烈。上海期铜 下滑0.6%至每吨35,970元人民币，周四盘中曾录得1.4%的涨幅。
上海期镍 跌2.5%，期锌 跌1.7%，其它金属的跌幅为1%或以下。
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 孙茉莉/李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。