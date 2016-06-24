更新版 1-中国股市：沪综指因英国脱欧影响大幅震荡收低1.3%，短期影响有限

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路透北京6月24日 - 中国股市沪综指周五大幅收低1.3%，分析师表示，今日英国脱欧结果超市场预期，全球避险情绪陡然提升，市场仍需时间消化脱欧的利空因素，预计全球股市仍以波动和调整为主，A股受负面情绪的传染也将面临一定调整压力，如政府做好干预预案，A股跌幅将相对有限，但中期影响仍有待观察。

由于A股走势相对独立，利空出尽后投资者对后市预期逐渐开始乐观。

今日英国脱欧对A股的短期影响有限，利空因素明朗后，大盘一度出现恐慌性下跌，但短线抄底资金介入后，尾市大盘逐步回升并企稳，成交量有所放大。由于全球政经的不确定性仍然存在，黄金等避险品种收到市场追捧，风险资产价格短期仍将承受较大压力。

沪综指 收报2,854.286点，跌37.674点或1.30%，盘中一度触及2,807.60点，该指数全周累计下跌1.07%。上证A股今日成交2,145亿元人民币，上日为1,634亿元。 “对于现在这个情况，全球央行肯定会有预案，不会任由金融市场这样无序波动下去。市场元有这方面的预期，我想对恐慌会有抑制作用。”联讯证券策略分析师陈勇指出，英国脱欧后市场避险情绪推升黄金价格大涨，人民币汇率贬值压力加大。今日黄金板块普涨，但市场对黄金股走势仍有一定程度的分歧。

首创证券策略分析师邵帅认为，今天大盘的下跌走势是短期对脱欧情绪上的反映，短期市场各方将对英国脱欧的影响进行评估，投资者应对市场走势仍需保持一定程度的谨慎。

英国退欧公投周四尘埃落定，民众最终选择离开欧盟。这一结果反映了他们对英国当权 阶层的反对，也给了二战以来欧洲大团结努力的最大一记打击。

山东黄金 、中金黄金 、湖南黄金 涨停报收。