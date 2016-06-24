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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 17:41 BJT

更正 - 《全球汇市》英国退欧向金融市场投下震撼弹，英镑创30年新低日圆急升

(更正：内文倒数第三段译文有误...应为“美元兑日圆”最低跌至99.00日圆，非“英镑兑日圆”)
    * 英镑暴跌10%至1985年广场协议以来的低点
    * 日圆大涨，美元跌破100日圆
    * 瑞士央行证实干预汇市，瑞郎脱离高位

    路透伦敦6月24日 - 英镑周五暴跌10%，触及1985年广场协议以来最低水准，之前英国投票选择离开欧盟
，引发全球资金流入传统避险货币日圆和瑞郎。
    
    除英镑遭遇记忆中最大跌幅之外，欧元兑美元也大幅下挫。人们担心英国退欧可能给欧元区经济产生冲击
，欧元料将走势挣扎。

    瑞郎兑欧元飙升至近一年高点，兑日圆升至逾两年高点。瑞士央行出手压低瑞郎，成为第一家入市的主要
央行，而日本央行可能也采取行动的臆测，则抑制日圆涨势。
    
    日本当局称，将对汇率的极端波动做出回应，暗示准备干预。
    
    英镑兑美元 下跌逾10%至1.3228美元，创下1985年广场协议以来最低水准。
    
    0830GMT，英镑从上述低点反弹至1.3770美元，交易员称，英镑反弹是因英国央行总裁卡尼表示，央行随
时准备提供2,500亿英镑额外资金支撑金融市场。 
    
    英国首相卡梅伦稍早表示，他将在10月以前辞去首相职务。 
    
    分析师预计，未来数月的经济和政治动荡对英国市场带来的压力，将远超过1992年英镑遭狙击而被迫退出
欧洲汇率机制(ERM)的经历。

    “英国已经投票决定退出欧盟，而这个决定又在一个艰难时期打击英国经济，”摩根士丹利外汇策略主管
Hans Redeker指出，并称投资人关注焦点将会转移到英国巨大经常帐赤字，经济增速可能减弱。
    
    摩根士丹利预测英镑/美元将跌至1.25-1.30美元。
    
    汇丰银行亦调降本季末及年底的英镑汇率预测。汇丰预估第三季末英镑将跌至1.25美元，2016年底跌至1.
20。汇丰亦调降欧元/美元年底汇率预测，由原先的1.20降至1.10美元。
    
    
    **欧元下跌**
    
    英镑兑欧元亦跌至两年低位，一些人士预测未来几个月，英镑将跌向与欧元齐平水准。欧元/英镑EURGBP
=R大涨逾8%，触及0.8315英镑，为逾两年高位。
    
    但欧元兑其他多数货币承压，因投资人担心英国退欧可能助长其他欧洲国家的反当权运动。西班牙周日将
举行新的国会大选，因去年12月的选举未能产生执政政府。

    欧元兑美元 一度跌至1.0912，创3月以来最低，之后回升至1.1140，但日内仍下跌2%。欧元兑瑞郎
EURCHF=一度下跌近2%，但随后回升至1.0830，跌幅仅为0.7%。
    
    过去一个月关于英国可能退欧的担忧，提振避险日圆需求稳步增长。美元兑日圆最低跌至99.00日圆，跌
幅达6.7%，之后回升至103日圆，这是该货币对2013年底以来首次跌破100关口。
    
    日圆的上涨激发日本干预甚至是七国集团(G7)联合干预的风险。据一位知情消息人士透露，G7国家副财长
将在1130GMT召开电话会议，讨论英国的退欧决定。
    
    “我们届时将会看到他们对于G7任何可能联合干预的态度，”野村汇市策略师Yujiro Goto称，“尽管存
在日本干预的风险，但只要美元/日圆仍站在100日圆上方，这种可能性就不大。”

                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1140  1.1385  -2.15  +2.58  1.0860
    美元/日圆            102.96  106.13  -2.99 -14.41  120.30
    欧元/日圆         114.71  120.73  -4.99 -12.08  130.47
    美元/瑞郎            0.9752  0.9580  +1.80  -2.66  1.0018
    英镑/美元            1.3913  1.4878  -6.49  -5.60  1.4738
    美元/加元            1.3012  1.2755  +2.01  -5.98  1.3839
    美元/离岸人民币       6.6390  6.5829  +0.85  +1.08  6.5680
    澳元/美元            0.7391  0.7608  -2.85  +1.59  0.7275
    新西兰元/美元        0.7048  0.7250  -2.79  +3.27  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0861  1.0915  -0.49  -0.23  1.0886
    欧元/英镑         0.7997  0.7649  +4.55  +8.55  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4343  9.2880  +1.58  +2.88  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4480  8.1460  +3.71  -4.43  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 艾茂林/汪红英/蔡美珍/刘秀红/郑茵/张明钧)

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