更正 - 《全球汇市》英国退欧向金融市场投下震撼弹，英镑创30年新低日圆急升

(更正：内文倒数第三段译文有误...应为“美元兑日圆”最低跌至99.00日圆，非“英镑兑日圆”) * 英镑暴跌10%至1985年广场协议以来的低点 * 日圆大涨，美元跌破100日圆 * 瑞士央行证实干预汇市，瑞郎脱离高位 路透伦敦6月24日 - 英镑周五暴跌10%，触及1985年广场协议以来最低水准，之前英国投票选择离开欧盟 ，引发全球资金流入传统避险货币日圆和瑞郎。 除英镑遭遇记忆中最大跌幅之外，欧元兑美元也大幅下挫。人们担心英国退欧可能给欧元区经济产生冲击 ，欧元料将走势挣扎。 瑞郎兑欧元飙升至近一年高点，兑日圆升至逾两年高点。瑞士央行出手压低瑞郎，成为第一家入市的主要 央行，而日本央行可能也采取行动的臆测，则抑制日圆涨势。 日本当局称，将对汇率的极端波动做出回应，暗示准备干预。 英镑兑美元 下跌逾10%至1.3228美元，创下1985年广场协议以来最低水准。 0830GMT，英镑从上述低点反弹至1.3770美元，交易员称，英镑反弹是因英国央行总裁卡尼表示，央行随 时准备提供2,500亿英镑额外资金支撑金融市场。 英国首相卡梅伦稍早表示，他将在10月以前辞去首相职务。 分析师预计，未来数月的经济和政治动荡对英国市场带来的压力，将远超过1992年英镑遭狙击而被迫退出 欧洲汇率机制(ERM)的经历。 “英国已经投票决定退出欧盟，而这个决定又在一个艰难时期打击英国经济，”摩根士丹利外汇策略主管 Hans Redeker指出，并称投资人关注焦点将会转移到英国巨大经常帐赤字，经济增速可能减弱。 摩根士丹利预测英镑/美元将跌至1.25-1.30美元。 汇丰银行亦调降本季末及年底的英镑汇率预测。汇丰预估第三季末英镑将跌至1.25美元，2016年底跌至1. 20。汇丰亦调降欧元/美元年底汇率预测，由原先的1.20降至1.10美元。 **欧元下跌** 英镑兑欧元亦跌至两年低位，一些人士预测未来几个月，英镑将跌向与欧元齐平水准。欧元/英镑EURGBP =R大涨逾8%，触及0.8315英镑，为逾两年高位。 但欧元兑其他多数货币承压，因投资人担心英国退欧可能助长其他欧洲国家的反当权运动。西班牙周日将 举行新的国会大选，因去年12月的选举未能产生执政政府。 欧元兑美元 一度跌至1.0912，创3月以来最低，之后回升至1.1140，但日内仍下跌2%。欧元兑瑞郎 EURCHF=一度下跌近2%，但随后回升至1.0830，跌幅仅为0.7%。 过去一个月关于英国可能退欧的担忧，提振避险日圆需求稳步增长。美元兑日圆最低跌至99.00日圆，跌 幅达6.7%，之后回升至103日圆，这是该货币对2013年底以来首次跌破100关口。 日圆的上涨激发日本干预甚至是七国集团(G7)联合干预的风险。据一位知情消息人士透露，G7国家副财长 将在1130GMT召开电话会议，讨论英国的退欧决定。 “我们届时将会看到他们对于G7任何可能联合干预的态度，”野村汇市策略师Yujiro Goto称，“尽管存 在日本干预的风险，但只要美元/日圆仍站在100日圆上方，这种可能性就不大。” 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1140 1.1385 -2.15 +2.58 1.0860 美元/日圆 102.96 106.13 -2.99 -14.41 120.30 欧元/日圆 114.71 120.73 -4.99 -12.08 130.47 美元/瑞郎 0.9752 0.9580 +1.80 -2.66 1.0018 英镑/美元 1.3913 1.4878 -6.49 -5.60 1.4738 美元/加元 1.3012 1.2755 +2.01 -5.98 1.3839 美元/离岸人民币 6.6390 6.5829 +0.85 +1.08 6.5680 澳元/美元 0.7391 0.7608 -2.85 +1.59 0.7275 新西兰元/美元 0.7048 0.7250 -2.79 +3.27 0.6825 欧元/瑞郎 1.0861 1.0915 -0.49 -0.23 1.0886 欧元/英镑 0.7997 0.7649 +4.55 +8.55 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4343 9.2880 +1.58 +2.88 9.1705 美元/挪威克朗 8.4480 8.1460 +3.71 -4.43 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 艾茂林/汪红英/蔡美珍/刘秀红/郑茵/张明钧)