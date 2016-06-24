表格：台湾5月M2年增率降至4.14%，因外存成长下滑外资转呈净汇出

路透台北6月24日 - 台湾央行周五公布，5月日平均货币总计数M2年增率降至4.14%，主要受外汇存款成长下滑，以及外资转呈净汇出影响，而累计1至5月M2平均年增率为4.88%。

在M1B方面，央行经济研究处副处长吴懿娟指出，5月M1B年增率与上月相同，惟属于〞交易型货币〞的M1B持续成长，目前整体资金还是相当充裕的，累计今年前5月M1B年增率为6.36%。

外汇存款方面，据央行统计，至5月底全体货币机构外汇存款余额跌破4.9兆台币大关，存款余额降至4兆8,383亿台币，较上月底大减1,209亿台币。

〞5月因为企业有货款支出及其他的资金调度，加上5月相较于4月台币是贬值的，企业和个人获利了结，把美元转换成新台币。〞吴懿娟说。另外，5月亦是缴税季节，企业和个人把外币转换成台币等均导致外存下降。

至于在外资方面，吴懿娟表示，5月外资共净汇出29.09亿美元，而4月则是净汇入18.2亿美元。

2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。

M2 M1B

2016年

5月 4.14 6.30

4月 4.65 6.30

3月 4.81 6.16

2月 5.17 6.11

1月 5.63 6.92

2015年

12月 5.68 6.37

11月 6.39 6.73

10月 6.58 6.75

9月 6.50 6.62

8月 6.01 5.86

7月 6.06 5.66

6月 6.53 6.09

5月 6.81 6.18

4月 6.53 5.58

3月 6.57 5.87

2月 6.51 6.12

1月 5.86 5.03

2014年

12月 5.85 6.90

11月 5.22 6.95

10月 4.98 7.18

9月 5.31 7.36

8月 5.64 7.56

7月 5.63 7.65

6月 5.74 7.46

5月 5.91 8.14

4月 6.24 9.10

3月 5.89 8.87

2月 5.61 8.63

1月 5.97 9.93

2013年

12月 5.75 8.50

11月 6.05 8.85

10月 5.99 8.58

9月 5.54 8.05

8月 5.41 8.31

7月 5.42 8.63

6月 4.82 7.89

5月 4.32 7.04

4月 3.71 5.72

3月 3.78 6.03

2月 3.53 5.66

1月 2.99 3.97(完)