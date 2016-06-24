《路透晚报》--6月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》英国脱欧对中国外贸略施压，但对人民币国际化料有助力

英国退出欧盟已成定局，引发全球金融市场的剧烈动荡。而对于远在亚洲的中国而言，实体经济所受影响整体不大，但外贸料略承压。虽然此事不可避免将提升中国跨境资本流动和汇率的不确定性，但人民币汇率应不会大幅贬值，且中长期看，或对人民币国际化产生助力。

--《人民币综述》英国退欧致人民币短期震荡看贬，但长期影响难测

在今日之前，预料英国退欧的中国投资者并不占多数。当英国退欧的公投结果公布之后，市场渐渐意识到，大洋彼岸的一场政治事件，不仅掀起了全球市场的金融风浪，也将人民币市场搅动的跌宕起伏。

--《分析师观点》英国公投决定脱欧，对中国影响有利有弊

经过公投，英国脱欧已经成为事实，这是欧洲乃至全球金融市场自2008年金融海啸后遭遇的最大冲击，对中国的影响亦不容小觑。

--中国外交部表示，尊重英国人民在欧盟问题公投中作出的选择

中国外交部表示，中国尊重英国人民在欧盟问题公投中作出的选择。繁荣的欧洲符合所有各方的利益,中国对中欧关系充满信心。中国希望欧盟与英国尽早达成协议,中国愿意与英国保持合作。

--中国央行：53.1%企业家认为经济偏冷，21.2%银行家料三季度货币政策趋松

中国央行公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为49%，较上季提高5.3个百分点；企业家宏观经济热度指数亦提高至24.1%，其中53.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，45.7%认为“正常”。

--中国国企：1-5月利润同比降幅扩大至9.6%，煤炭、钢铁和有色等行业续亏

中国财政部周五公布数据显示，1-5月全国国有及国有控股企业实现利润8,373.9亿元人民币，同比下降9.6%，降幅较1-4月扩大1.2个百分点，煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。

--中国社会：江苏盐城强对流天气已造成98人死亡，数百人受伤--新华

新华社最新报导称，江苏省盐城市强对流天气目前已造成98人死亡，数百人受伤。周四（23日）14时30分许，江苏盐城市阜宁、射阳等地出现强雷电、短时强降雨、冰雹、雷雨大风等强对流天气，局部地区遭受龙卷风袭击，造成房屋倒塌、人员伤亡、道路受阻、农业设施受损等灾害。

--表格：台湾5月M2年增率降至4.14%，因外存成长下滑外资转呈净汇出

台湾央行公布，5月日平均货币总计数M2年增率降至4.14%，主要受外汇存款成长下滑，以及外资转呈净汇出影响，而累计1至5月M2平均年增率为4.88%。

【金融】

--香港金融：市场保持稳定，但英国脱欧将令市场未来持续波动--金管局总裁

英国脱欧成定局，香港金融管理局总裁陈德霖表示，港元汇率和利率市场今天保持稳定，人民币离岸市场运作持续正常，并没出现大幅波动。但他预期，未来一段时间金融市场将持续波动，市民应小心管理风险。

--香港金融：政府有足够流动资金应付英国公投后的不同情况--财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，英国脱欧公投要再过几小时才有结果，现时出来的数字未必准确，但指港府已预留足够流动资金，在不同情况之下，都应该可以应付得到。

--台湾金融：英国公投退欧阵营胜出，金管会已密切掌握英国及英镑曝险

针对英国公投退欧阵营领先，台湾金管会午间表示，目前已掌握台湾金融业投资英国及英镑曝险金额，随时注意在可控制范围。

--台湾股市：国安基金已做好准备，若有需要召开会议后可进场--财政部次长

台湾财政部次长苏建荣表示，财政部旗下的国安基金已做好准备，若有需要会召开会议后，即可进场护盘台股。

--中国金融：外债新政下贵州省某中资企业完成办理首笔跨境融资业务--央行

中国上月将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业。中国央行周五称，贵州省内某中资大型企业办理完成新政策下的首笔跨境融资业务。

--中国央行：俄罗斯央行在华设立代表处，以促双边金融经贸关系发展

中国央行称，央行行长周小川近日与俄罗斯联邦中央银行行长纳比乌琳娜共同签署俄罗斯央行在华设立代表处的协议，以加强两国央行间合作，促进双边金融合作与经贸关系进一步发展。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周净投放创两月新高，英国脱欧后宽松预期升温

因应季末流动性压力，中国央行公开市场本周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿元人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍有不确定性，但料央行仍会主动出手平抑波动。

--新债招标：中国30年续发国债收益率3.5871%，三个月期2.1842%--业内人士

中国财政部公告称，上午招标续发行的30年期固息国债，在260亿元人民币的竞争性招标基础上，获得32.7亿元的追加认购，最终发行292.7亿元。发行价格99.38元，对应中标收益率3.5871%，投标倍数1.95倍。

--《中国债市每日综述》英国公投脱欧期现货强势尽显，政策预期有所松动

万众瞩目的英国公投以退欧派获胜告终，受益于全球金融市场避险 情绪升温，中国银行间债市周五现券收益率普降，幅度多在3-5个基点（bp），IRS（利率互 换）下行逾5个bp，国债期货亦放量走强；不过与全球市场的剧烈波动相比，中国市场因相 对封闭，影响总体受限。

--中国票据市场：电票转贴利率跌破3%，季末临近贷款不足致收票需求汹涌

中国票据市场本周转贴利率本周明显下行，一年期电票转贴利率跌破3.00%关口。交易员称，各类银行收票热情显着升温，在票源有限的情况下，票据资产价格随之走高，6月末考核时点之前，料票据价格还将继续处于低位。

【外汇】

--中国汇市：英脱欧拖累人民币创逾五年半低点，关注下周贬值预期是否上升

中国人民币兑美元即期收盘大跌0.56%至逾五年半新低，中间价亦跌逾百点。交易员称，英国最终脱欧引发英镑暴跌并提振美元指数，人民币出现一轮明显贬值，市场关注下周贬值预期是否上升。

--中国外汇：银行间外汇市场将开展人民币对韩元直接交易--央行

中国外汇交易中心宣布，在银行间外汇市场开展人民币对韩元直接交易。称在遵循市场原则的基础上开展人民币对韩元直接交易，是中韩两国共同推动双边经贸关系进一步向前发展的重要举措。

--中国汇市：人民币汇率指数一升两贬，CFETS指数微跌至95.28--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.10%；SDR篮子指数微升至95.22，BIS篮子指数微跌至96.47。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指因英国脱欧影响大幅震荡收低1.3%，短期影响有限

中国股市沪综指大幅收低1.3%，分析师表示，今日英国脱欧结果超市场预期，全球避险情绪陡然提升，市场仍需时间消化脱欧的利空因素，预计全球股市仍以波动和调整为主，A股受负面情绪的传染也将面临一定调整压力，如政府做好干预预案，A股跌幅将相对有限，但中期影响仍有待观察。

--《技术分析》中国股市沪综指下跌压力继续加大

中国股市沪综指本周震荡收低，国家队继续护盘缩减跌幅。技术面显示，短期均线再度破位股指重心明显下移，后市下跌压力持续加大，料2,800点将反复受到考验；中线看，2,900点阻力强大，大盘倾向于下探近两月箱型震荡底部区域。

--香港个股：李嘉诚旗下长和称有信心集团在英国业务继续成长

在欧洲特别是英国拥有庞大投资的的长江和记实业，在英国宣布公投决定脱离欧盟后表示，有信心集团在英国的业务将继续成长。

--中国证券：上证所近期对四类信披加强监管，包括行业研究对股价影响

上海证交所官方微博表示，近期上证所将继续运用“刨根问底”式监管问询手段，对四类信息披露行为加大监管力度，包括将行业研究报告对股价的影响纳入信披监管范围。

--中国证券：证监会就IPO欺诈发行及信息披露违规开展专项执法 -

中国证监会官方微博称，证监会近日已部署了首次公开发行（IPO）欺诈发行及信息披露违法违规的专项执法行动，证监会稽查部门对首批违法违规线索已经进入执法程序。

--香港个股：中国再保险附属参与80亿元人民币不动产债权投资计划

中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司宣布，透过旗下三家附属公司作为委托人，与中再资产订立受托合同，合共认购80亿元人民币的不动产债权投资计划。

--香港个股：中国财险斥资25亿元人民币认购人保健康股份，成第二大股东

中国最大非寿险公司--中国财险表示，将斥资约25亿元人民币认购中国人民健康保险发行的新股，占后者增资完成后总股本约24.73%。

--中国个股：宝能系明确反对万科重组预案，预案通过前景堪忧

在上周万科公布定向增发A股向深圳地铁购地的重组预案后，万科两大股东--深圳钜盛华和前海人寿（均为宝能集团旗下公司，合称宝能系）周四稍晚发布联合声明称，明确反对该重组预案，后续其将在股东大会表决上行使股东权利。

--中国个股：西南证券被证监会立案调查，调查期间投行业务被暂停

在停牌两日后，西南证券股份有限公司公告称，收到中国证监会调查通知书，因公司涉嫌未按规定履行职责，证监会决定对公司立案调查。

--中国个股：协鑫集成称子公司受江苏龙卷风影响厂房大面积坍塌