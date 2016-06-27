《中国金融债发行日程表》--6月27日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 40 1 2.5031% 固息增发债 6/28-6/29 40 3 2.8802% 40 5 3.0674% 40 7 3.2844% 40 10 3.2728% (2016年第14、15、16及4、5期增发债) *国开行 至多30 3 周二招标 固息增发债 6/29-7/1 至多40 5 至多110 10 至多40 20 (2016年第八、六、10、五期增发债) *进出口行 至多50 5 周四招标 固息增发债 6/30-7/4 至多50 10 (2016年第六、三期增发债) 进出口行 50 5 *3.1175% 固息增发债 6/23-6/27 50 10 *3.3526% (2016年第六、三期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次