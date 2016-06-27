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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 15:43 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月27日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行        40             1        2.5031%       固息增发债   6/28-6/29
                40             3        2.8802%
                40             5        3.0674%
                40             7        3.2844%
                40            10        3.2728%
                      (2016年第14、15、16及4、5期增发债)
 *国开行      至多30           3        周二招标       固息增发债   6/29-7/1
              至多40           5
              至多110         10
              至多40          20
                      (2016年第八、六、10、五期增发债)
 *进出口行    至多50           5        周四招标       固息增发债   6/30-7/4
              至多50          10
                      (2016年第六、三期增发债)
  进出口行       50            5       *3.1175%        固息增发债   6/23-6/27
                 50           10       *3.3526%
                      (2016年第六、三期增发债)  
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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