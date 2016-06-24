台湾汇市：台币收跌逾3角创三周新低，英国公投退欧阵营胜出及外资汇出

* 台币收跌逾3角创三周新低 * 英国公投由退欧阵营胜出令美元转强 * 下周台币交易区间暂看32.400-32.700 路透台北6月24日 - 台币兑美元 周五放量收跌逾3角创三周新低，从上日的10个月高位瞬间滑落 ，终止连两日涨势。汇银人士表示，由于今日英国公投退欧阵营一路领先，场上持续消化外资汇出需求，且在 公投结果出炉确定退欧阵营获胜，外资买汇力道增温拖累台币贬幅扩大并失守32.500的重要关卡。 汇银人士指出，英国公投意外由退欧阵营大幅胜出，外资反手大量回补美元部位，央行也顺势引导台币随 韩元加大贬幅，另有交易商预期央行下周理监事会恐扩大降息因应，短线台币料续区间偏弱整理，不过季底暂 且消化出口商抛汇卖需料可缓和跌幅，下周台币将续随国际盘势波动，密切关注英镑何时止跌及外资动向。 今日台币兑美元收近日低至32.502，创三周收盘新低，前低为6月3日的32.605。 “英国确定脱欧后，外资买(美元)得更凶。”一位大型公营银行交易员说。 至于下周四台湾央行将召开第二季底理监事会议，他并称，央行已将此次理监事会议延后在英国退欧公投 决议之后，凸显央行相当重视此议题，不排除央行可能祭出进一步货币宽松政策。 另一商业银行交易员看法则较为乐观，他指出，目前全球避险需求提振，美元需求大幅增加，预料全球央 行皆会进场提供美元流动性，台币表现相对较其他亚币稳定，今日台币已随亚币大致反应英国退欧利空，后续 台币再跌空间有限。 台湾股市周五收跌2.30%至8,476.99点，成交量放大至1,216.52亿台币。 证券交易所今日资 料显示，外资及陆资在台股转为大卖130.38亿台币，中止先前连五个交易日买超共计267.27亿台币。[nL4T19F 2CP] 今日台币兑美元实质价位在32.200-32.505间波动，上日区间为32.150-32.190。交易员预估，下周台币区 间在32.400-32.700。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日明显缩小 ；目前一个月美元/台币远汇 报32.360/32.410，上日收在31.830。 新兴亚币周五震荡走低，受英镑挫跌影响；由于英国公投“退欧”占据较大优势，资金大量涌入避险资产 ；其中韩元 收跌2.6%报1,179.9，上日则在1,150.2。盘中曾触及6月初以来最低水准 。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.502 32.190 32.200-32.505 32.230 11.97 7.63 司 元太外汇经纪公 32.500 32.190 32.175-32.500 32.175 4.00 3.17 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.015 -0.100/-0.080 美元/台币六个月期 -0.085/-0.025 -0.165/-0.130 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)