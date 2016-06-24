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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 17:25 BJT

台湾汇市：台币收跌逾3角创三周新低，英国公投退欧阵营胜出及外资汇出

* 台币收跌逾3角创三周新低
    * 英国公投由退欧阵营胜出令美元转强
    * 下周台币交易区间暂看32.400-32.700

    路透台北6月24日 - 台币兑美元 周五放量收跌逾3角创三周新低，从上日的10个月高位瞬间滑落
，终止连两日涨势。汇银人士表示，由于今日英国公投退欧阵营一路领先，场上持续消化外资汇出需求，且在
公投结果出炉确定退欧阵营获胜，外资买汇力道增温拖累台币贬幅扩大并失守32.500的重要关卡。
    
    汇银人士指出，英国公投意外由退欧阵营大幅胜出，外资反手大量回补美元部位，央行也顺势引导台币随
韩元加大贬幅，另有交易商预期央行下周理监事会恐扩大降息因应，短线台币料续区间偏弱整理，不过季底暂
且消化出口商抛汇卖需料可缓和跌幅，下周台币将续随国际盘势波动，密切关注英镑何时止跌及外资动向。
    
    今日台币兑美元收近日低至32.502，创三周收盘新低，前低为6月3日的32.605。
    
    “英国确定脱欧后，外资买(美元)得更凶。”一位大型公营银行交易员说。
    
    至于下周四台湾央行将召开第二季底理监事会议，他并称，央行已将此次理监事会议延后在英国退欧公投
决议之后，凸显央行相当重视此议题，不排除央行可能祭出进一步货币宽松政策。

    另一商业银行交易员看法则较为乐观，他指出，目前全球避险需求提振，美元需求大幅增加，预料全球央
行皆会进场提供美元流动性，台币表现相对较其他亚币稳定，今日台币已随亚币大致反应英国退欧利空，后续
台币再跌空间有限。
   
    台湾股市周五收跌2.30%至8,476.99点，成交量放大至1,216.52亿台币。 证券交易所今日资
料显示，外资及陆资在台股转为大卖130.38亿台币，中止先前连五个交易日买超共计267.27亿台币。[nL4T19F
2CP]
    
    今日台币兑美元实质价位在32.200-32.505间波动，上日区间为32.150-32.190。交易员预估，下周台币区
间在32.400-32.700。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日明显缩小
；目前一个月美元/台币远汇 报32.360/32.410，上日收在31.830。
    
    新兴亚币周五震荡走低，受英镑挫跌影响；由于英国公投“退欧”占据较大优势，资金大量涌入避险资产
 ；其中韩元 收跌2.6%报1,179.9，上日则在1,150.2。盘中曾触及6月初以来最低水准
。 
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.502     32.190   32.200-32.505   32.230    11.97    7.63
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.500     32.190   32.175-32.500   32.175     4.00    3.17
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.055/-0.015          -0.100/-0.080
 美元/台币六个月期        -0.085/-0.025          -0.165/-0.130
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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