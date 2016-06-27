台湾已公布经济指标--2016/6/27

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 -9.6% -6.5% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -3.4% -9.6% 7/8 -- 外销订单(y/y) 5月 -5.8% -11.1% 7/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- *M2货币总计数(y/y) 5月 +4.14% +4.65% 7/25 -- 季调失业率 5月 3.96% 3.97% 7/22 -- 工业生产指数(y/y) 5月 +1.89% -3.57% r 7/22 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,334.32 4,331.84 7/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +1.24% +1.87% r 7/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.68% -0.89% R -- -- 统计值 (Q1统计值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% 6/30 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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