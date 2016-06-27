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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2016/6/27

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公布   预估值 
 商品出口(y/y)             5月          -9.6%       -6.5%      7/8        --
 商品进口(y/y)             5月          -3.4%       -9.6%      7/8        --
 外销订单(y/y)             5月          -5.8%      -11.1%      7/20       --
 经常帐盈余(亿美元)        第一季       207.2       201.2  R   8/19       --
 国际收支(亿美元)          第一季        38.5        13.4      8/19       --
 *M2货币总计数(y/y)        5月         +4.14%      +4.65%      7/25       --
 季调失业率                5月          3.96%       3.97%      7/22       --
 工业生产指数(y/y)         5月         +1.89%      -3.57%  r   7/22       --
 外汇存底(亿美元)          5月底     4,334.32    4,331.84      7/5        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  5月         +1.24%      +1.87%  r   7/5        --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第一季      -0.68%      -0.89%  R   --         --
                           统计值   (Q1统计值  (Q4统计值)                 
                                            )                             
 重贴现率(%)               3月24日    1.500%       1.625%      6/30       --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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