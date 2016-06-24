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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 17:25 BJT

亚洲橡胶：东京期胶跌至一周半低点，因英国脱欧引发日圆大涨

东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 收低4.0日圆或2.6%，报每公斤151.6日圆，盘中一度跌至147.0日圆，为6月15日来最低。

TOCOM期胶本周上涨0.7%，为连续第二周上涨。

6月合约周五到期，收于159.9日圆。

过去一个月关于英国可能退欧的担忧，提振避险日圆需求稳步增长。美元兑日圆最低跌至99.00日圆，跌幅达6.7%，之后回升貌似持稳102.50日圆，这是该货币对2013年底以来首次跌破100关口。

上海9月期胶 跌220元人民币，收报每吨10,845元人民币。

新加坡商交所7月期胶 尾盘报每公斤127.0美分，跌4.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/孙茉莉; 审校 张荻/张明钧)

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