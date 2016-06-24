亚洲橡胶：东京期胶跌至一周半低点，因英国脱欧引发日圆大涨

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
东京工业品交易所(TOCOM)11月期胶 收低4.0日圆或2.6%，报每公斤151.6日圆，盘中一度跌至147.0日圆，为6月15日来最低。
TOCOM期胶本周上涨0.7%，为连续第二周上涨。
6月合约周五到期，收于159.9日圆。
过去一个月关于英国可能退欧的担忧，提振避险日圆需求稳步增长。美元兑日圆最低跌至99.00日圆，跌幅达6.7%，之后回升貌似持稳102.50日圆，这是该货币对2013年底以来首次跌破100关口。
上海9月期胶 跌220元人民币，收报每吨10,845元人民币。
新加坡商交所7月期胶 尾盘报每公斤127.0美分，跌4.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/孙茉莉; 审校 张荻/张明钧)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。