台湾货币市场：6月27日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,341亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --法国兴业银行发行5亿美元债券。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)426.5亿台币： 6/28 2,338亿台币 6/29 3,488亿台币 6/30 3,112.5亿台 币 7/1 1,488亿台币 --国库券到期350亿台币。 6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)