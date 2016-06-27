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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：6月27日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期2,341亿台币。  
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --法国兴业银行发行5亿美元债券。   
     ----------------------------------------------------------------------    
    (本提存期) 
     宽松因素：
   --央行存单到期 1兆(万亿)426.5亿台币：      
       6/28                    2,338亿台币
       6/29                    3,488亿台币
       6/30                    3,112.5亿台
                                        币
        7/1                    1,488亿台币
 
    --国库券到期350亿台币。  
      6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。
    
    --公债付息共3.69606375亿台币。
      6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)      

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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