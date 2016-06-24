版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 17:35 BJT

企业结盟：蒂森克虏伯和塔塔有望合并在欧洲的钢铁业务--杂志报导

路透法兰克福6月24日 - 德国商业月刊Magazin周五援引消息人士报导称，钢铁生产企业蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) 和塔塔钢铁(Tata Steel) 可能在数周内签署一份谅解备忘录，合并两家公司在欧洲的钢铁业务。

该杂志称，合并后双方将各占50%，有关交易的估值、塔塔是否要向蒂森克虏伯支付费用--因后者在欧洲的钢铁业务规模更大，这些问题都在讨论之中。

蒂森克虏伯和塔塔都拒绝就此报导立即置评。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐