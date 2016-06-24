企业结盟：蒂森克虏伯和塔塔有望合并在欧洲的钢铁业务--杂志报导

达沃斯论坛：中国国家主席习近平称，没人会在贸易战中获胜
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透法兰克福6月24日 - 德国商业月刊Magazin周五援引消息人士报导称，钢铁生产企业蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) 和塔塔钢铁(Tata Steel) 可能在数周内签署一份谅解备忘录，合并两家公司在欧洲的钢铁业务。
该杂志称，合并后双方将各占50%，有关交易的估值、塔塔是否要向蒂森克虏伯支付费用--因后者在欧洲的钢铁业务规模更大，这些问题都在讨论之中。
蒂森克虏伯和塔塔都拒绝就此报导立即置评。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。