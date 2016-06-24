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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 17:31 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月24日

6月24日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:28时,1美元=6.6141人
民币 )

  公司名     A股代码        B股代码     A股股  B股股价(  A/B股
                                        价(元   美元)     比价
                                          )              
  仪电电                                10.68     0.855    1.89
 子                                                      
  市北高                                21.41     1.172    2.76
 新                                                      
  大众交                                  6.8     0.776    1.32
 通                                                      
  永生投                                13.73     1.712    1.21
 资                                                      
  老凤祥                                42.66      3.58    1.80
                                                         
  S中纺机                               13.35     0.545    3.70
  鼎立股                                 8.15     0.694    1.78
 份                                                      
  氯碱化                                12.99     0.777    2.53
 工                                                      
  双钱股                                18.89     1.059    2.70
 份                                                      
  海立股                                11.87     0.782    2.29
 份                                                      
  浦东金                                24.17     1.672    2.19
 桥                                                      
  外高桥                                18.85     1.736    1.64
                                                         
  ST联华                                11.28     1.218    1.40
                                                         
  锦江投                                29.49     1.715    2.60
 资                                                      
  中路股                                29.26     2.097    2.11
 份                                                      
  金山开                                14.35     0.895    2.42
 发                                                      
  海欣股                                12.71     0.755    2.55
 份                                                      
  耀皮玻                                 6.07     0.674    1.36
 璃                                                      
  大江股                                 8.02     0.574    2.11
 份                                                      
  上柴股                                13.72     0.841    2.47
 份                                                      
  丹化科                                  6.3     0.576    1.65
 技                                                      
  上海三                                14.47      1.35    1.62
 毛                                                      
  友谊股                                 11.9     1.481    1.21
 份                                                      
  上工申                                13.71     1.076    1.93
 贝                                                      
  上海机                                18.67     1.963    1.44
 电                                                      
  宝信软                                17.91     1.683    1.61
 件                                                      
  上海物                                14.12     1.026    2.08
 贸                                                      
  自仪股                                15.42     1.474    1.58
 份                                                      
  上海普                                41.79      1.74    3.63
 天                                                      
  陆家嘴                                22.51     1.533    2.22
                                                         
  华新水                                 6.11      0.61    1.51
 泥                                                      
  锦江股                                33.18     2.576    1.95
 份                                                      
  鄂尔多                                 7.82      0.86    1.37
 斯                                                      
  华电能                                 4.86     0.496    1.48
 源                                                      
  SST天海                                6.11     0.528    1.75
                                                         
  大名城                                 9.61     0.861    1.69
                                                         
  东方通                                 8.12     0.728    1.69
 信                                                      
  黄山旅                                24.45     2.121    1.74
 游                                                      
  开开实                                16.71     1.388    1.82
 业                                                      
  海南航                                 3.11     0.639    0.74
 空                                                      
  ST轻骑                                 5.22     0.504    1.57
                                                         
  振华重                                 4.09     0.469    1.32
 工                                                      
  锦州港                                 3.94      0.53    1.12
                                                         
  九龙山                                 5.64     0.593    1.44
                                                         
  凌云股                                13.18     1.346    1.48
 份                                                      
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
          
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日           
                                      程表                       
  香港股市报导                        香港已公布新股发行上市日             
                                      程表                       
  美国股市报导                        中国新股新闻                           
  台湾股市报导                        香港新股新闻                           
  中国新闻                            中国股市观察                           
  香港新闻                            香港股市观察                           
  台湾新闻                            中国个股业绩                           
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