《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月24日

达沃斯论坛：中国国家主席习近平称，没人会在贸易战中获胜
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
6月24日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:28时,1美元=6.6141人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股 B股股价( A/B股 价(元 美元) 比价 ) 仪电电 10.68 0.855 1.89 子 市北高 21.41 1.172 2.76 新 大众交 6.8 0.776 1.32 通 永生投 13.73 1.712 1.21 资 老凤祥 42.66 3.58 1.80 S中纺机 13.35 0.545 3.70 鼎立股 8.15 0.694 1.78 份 氯碱化 12.99 0.777 2.53 工 双钱股 18.89 1.059 2.70 份 海立股 11.87 0.782 2.29 份 浦东金 24.17 1.672 2.19 桥 外高桥 18.85 1.736 1.64 ST联华 11.28 1.218 1.40 锦江投 29.49 1.715 2.60 资 中路股 29.26 2.097 2.11 份 金山开 14.35 0.895 2.42 发 海欣股 12.71 0.755 2.55 份 耀皮玻 6.07 0.674 1.36 璃 大江股 8.02 0.574 2.11 份 上柴股 13.72 0.841 2.47 份 丹化科 6.3 0.576 1.65 技 上海三 14.47 1.35 1.62 毛 友谊股 11.9 1.481 1.21 份 上工申 13.71 1.076 1.93 贝 上海机 18.67 1.963 1.44 电 宝信软 17.91 1.683 1.61 件 上海物 14.12 1.026 2.08 贸 自仪股 15.42 1.474 1.58 份 上海普 41.79 1.74 3.63 天 陆家嘴 22.51 1.533 2.22 华新水 6.11 0.61 1.51 泥 锦江股 33.18 2.576 1.95 份 鄂尔多 7.82 0.86 1.37 斯 华电能 4.86 0.496 1.48 源 SST天海 6.11 0.528 1.75 大名城 9.61 0.861 1.69 东方通 8.12 0.728 1.69 信 黄山旅 24.45 2.121 1.74 游 开开实 16.71 1.388 1.82 业 海南航 3.11 0.639 0.74 空 ST轻骑 5.22 0.504 1.57 振华重 4.09 0.469 1.32 工 锦州港 3.94 0.53 1.12 九龙山 5.64 0.593 1.44 凌云股 13.18 1.346 1.48 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。