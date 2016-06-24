《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月24日

达沃斯论坛：中国国家主席习近平称，没人会在贸易战中获胜
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
6月24日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:31时,1港元=0.85228 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股 A/B股 (元) 价(港 比价 元) 深物业 13.34 7.17 2.18 南玻 10.84 5.98 2.13 深康佳 4.62 2.81 1.93 ST中华 10.48 4.92 2.50 ST中冠 12.17 4.97 2.87 深深宝 13.67 6.27 2.56 深华发 20.74 7.22 3.37 深赤湾 15.08 11.44 1.55 特力 61.09 20.99 3.41 飞亚达 10.77 6.77 1.87 一致药业 64.83 41.85 1.82 深深房 10.35 5.23 2.32 ST盛润 7.04 5.90 1.40 深南电 12.49 5.32 2.75 深纺织 13.26 7.66 2.03 方大集团 18.04 7.81 2.71 深国商 26.15 10.21 3.01 深赛格 10.38 5.04 2.42 宝石 8.09 5.11 1.86 小天鹅 32.81 26.51 1.45 粤高速 5.27 3.76 1.64 晨鸣纸业 7.51 5.63 1.57 ST珠江 9.84 5.83 1.98 美菱电器 5.81 4.33 1.57 大冷股份 10.52 5.93 2.08 粤电力 5.19 3.81 1.60 佛山照明 10.05 6.00 1.97 江铃汽车 23.66 19.25 1.44 沙隆达 10.68 6.79 1.85 苏常柴 8.43 4.72 2.10 威孚高科 19.21 15.75 1.43 古井贡酒 47.08 30.50 1.81 ST东海 13.33 6.50 2.41 长安汽车 14.04 10.78 1.53 京东方 2.28 1.80 1.49 鲁泰 11.08 9.71 1.34 本钢板材 6.90 2.38 3.40 张裕 38.62 23.27 1.95 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。