更新版 1-香港金融：脱欧阴霾下金融市场有序运作，将严防系统性风险--官员

(新增财政司司长言论)

路透香港6月24日 - 香港金融市场周五在英国脱欧阴霾下仍然有序运作，政府财金官员预期，未来一段时间金融市场将持续波动，当局会继续确保金融市场有秩序进行，严防系统性风险。

由于脱欧公投进行点票时间，正值亚洲股市交易时段，港股最多曾急挫5.78%，创近一年来最大盘中跌幅，但其后脱欧结果尘埃落定，恒生指数 午盘收复部份失地，收市跌幅收窄至2.92%。

香港金融管理局总裁陈德霖表示，今天港元汇率和利率市场今天保持稳定，人民币离岸市场运作持续正常，并没出现大幅波动。但他预期，未来一段时间金融市场将持续波动，市民应小心管理风险。

正在北京的财政司司长曾俊华表示，香港的经济基础良好，金融和银行体系成熟稳健，政府财政健康，绝对有信心、有经验及有能力抵御外来带来的波动。

＂大家应对香港金融市场有信心，我们经历过多番风浪都能化险为夷。＂他说。

但曾俊华指出，现时环球经济疲弱，英国脱离欧盟可能会对全球金融和外汇市场产生剧烈振荡，英国和欧盟双方将会展开漫长谈判，令经济长期处于不确定环境下，英国有可能陷入经济衰退，负面影响会波及其他欧盟成员国，对已相当脆弱的欧洲经济的复苏增，变添更多变数。

＂这些衍生出来的不利因素会通过贸易、和金融等渠道影响环球以至香港的经济，政府会密切留意事态发展。＂

他表示，会继续确保金融市场有秩序进行，严防系统性风险。

不过曾俊华认为，英国脱欧对香港的直接影响不会太大，因英国占香港贸易比例只1.5%，占服务输出则有6.6%。现时约有600家英国公司在港，所以相信间接影响会有一些，但没有直接影响力。

此外，金管局总裁陈德霖下午会见记者重申，香港银行体系有高度流动性，且金融体系十分稳健，有能力抵御市场可能出现的震荡。

＂未来一段时间英国需要与欧盟商讨脱欧的具体安排，预期谈判会非常复杂，而结果难以预料，因此会对金融市场带来较大的不确定性，所以要有心理预期，金融市场在未来一段时间会持续波动。＂他说。