《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增46亿台币，终止连两周净减

达沃斯论坛：中国国家主席习近平称，没人会在贸易战中获胜
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透台北6月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增46亿台币，终止两周净减；央行存单未到期余额 为7兆(万亿)2,646.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净减505.2亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 6/20 2,967.50 2,967.50 0 *6/21 4,130.30 4,136.30 +6 6/22 1,963.00 1,962.00 -1 6/23 2,315.00 2,310.00 -5 6/24 1,554.00 1,600.00 +46 总计 12,929.80 12,975.80 +46 注*：含14天期定存单。 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 6/20 57 11 6/21 17 10 6/22 29 8 6/23 30 7 6/24 26 7 总计 159 43 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。