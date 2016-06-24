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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 18:07 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增46亿台币，终止连两周净减

路透台北6月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增46亿台币，终止两周净减；央行存单未到期余额
为7兆(万亿)2,646.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净减505.2亿台币。
      
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
      
 日期    到期量(亿)      发行量(亿)       增加/减少(
                                          亿)
   6/20        2,967.50         2,967.50            0
  *6/21        4,130.30         4,136.30           +6
   6/22        1,963.00         1,962.00           -1
   6/23        2,315.00         2,310.00           -5
   6/24        1,554.00         1,600.00          +46
 总计         12,929.80        12,975.80          +46
  注*：含14天期定存单。
    
    
 日期    91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿)
   6/20                57                 11
   6/21                17                 10
   6/22                29                  8
   6/23                30                  7
   6/24                26                  7
 总计                 159                 43
 
(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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