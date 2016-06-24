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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 18:30 BJT

东南亚股市：收盘下跌，受英国退出欧盟拖累

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   351.62    -8.97   -2.49   +5.65   332.82
    新加坡                     2735.39   -58.46   -2.09   -5.11  2882.73
    马来西亚                  1634.05    -5.93   -0.36   -3.45  1692.51
    泰国                      1413.19   -23.21   -1.62   +9.72  1288.02
    印尼                      4834.57   -39.74   -0.82   +5.26  4593.01
    菲律宾                     7629.72  -100.06   -1.29   +9.75  6952.08
    越南                        620.77   -11.50   -1.82   +7.21   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/李婷仪 审校 艾茂林/孙茉莉)

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