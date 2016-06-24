银行观点：英国脱欧短期料令人民币对一篮子货币稳中有升，对美元承压--中行

路透北京6月24日 - 中国银行 周五提供的新闻稿称，此次退欧公投事件虽然市场早有准备，不算黑天鹅事件，但是其结果却是成色十足的黑天鹅结果，英国脱欧短期料令人民币对一篮子货币稳中有升，长期料提升人民币的储备货币低位。

以下为中国银行全球市场部高级交易员崔海涛署名的中行新闻稿全文：

一、全球外汇市场情况回顾

此次退欧公投事件虽然市场早有准备，不算黑天鹅事件，但是其结果却是成色十足的黑天鹅结果。

今日外汇市场聚焦英国退欧公投全程，亚洲时段，随着公投结果的逐步揭晓，上演了高开低走，波澜壮阔的大行情。与之前市场乐观的留欧情绪截然相反，最终结果退欧与留欧阵营比为51.89% vs 48.11%，英国人民选择离开欧盟，自立门户。受此影响，英镑全天波动近12%，从早盘最高1.50最低跌至1.3320一线，即1985年来最低水平，全天波幅超过1700点，欧元亦大幅下跌近3%，风险情绪急剧恶化，风险资产遭到抛售，澳元、加元等商品货币跌幅在2%至3%，避险资产受到追捧，日元和黄金大幅上涨，美元指数总体上涨超过2%。

债券市场来看，资金涌入国债市场寻求避险，美国，日本，澳大利亚，新西兰等国债的收益率均大幅度下跌30bp，几乎达到历史最低位。

二、中国银行外汇黄金业务近日经营情况

针对此次重大事件，中国银行事先做了充分的准备，拟定了应急预案，并在事先向个人和公司客户通过各种渠道进行风险提示。从昨夜至今日，我行北京交易室、伦敦交易中心、香港交易中心和纽约分行精选经验丰富的交易员值守报价，通力合作，面对市场巨幅波动，我行外汇和贵金属业务坚持客户优先，全天坚持连续报价，并保持合理价差，确保个人和公司客户交易的达成。全天外汇和黄金对公交易量是平日数倍。

三、后市观点：

1、对英国而言，公投之后，英国政局存在若干不确定性，支持留欧的苏格兰和北爱尔兰寻求独立的需求被再次激发，苏格兰或借此发起第二次独立公投，英国议会的表决程序，卡梅伦内阁下台，重新大选以及英国与欧盟的退出谈判等事件的不确定性都会对后市英镑产生重要影响。此外，英格兰银行可能进一步放宽货币政策，对英镑汇率形成压制。

2、对欧盟而言，英国gdp占欧盟近1/6，英国的退出会降低欧盟整体的影响力，英国的退出体现了欧盟东扩的负面作用以及欧盟内部的复杂博弈，该事件会深刻影响未来欧盟的扩张政策，对欧元也将产生不利影响。欧盟的分裂是否就此打住还是会有其他的成员国以英国为榜样选择离开，都会对欧元产生重要的影响。此外，受此影响，欧洲央行很可能进一步扩大量化宽松和负利率的政策，也会进一步压低欧元汇率。

3、对美国而言，美联储加息预期进一步降低，很可能保持全年不加息的状态，但整体看，避险推动美元走高。美国国债作为避险资产继续受到追捧。