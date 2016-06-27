重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周贬值0.36%，受周五英国脱欧影响，当天人民币就大跌0.56%，跌幅为今年1月6日以来最高。本周前四天震荡回升，受脱欧风险事件影响，交投谨慎，周五英国确定脱欧后，人民币汇率盘中动荡加剧，最终暴跌，但流动性明显不足，市场未出现恐慌性购汇，监管层亦静观其变，市场关注下周购汇力道大小，预期中期人民币汇率交投区间料向贬值方向移动，但幅度有限。 公开市场操作: --因应季末流动性压力，中国央行公开市场当周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿元人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍有不确定性，但料央行仍会主动出手平抑波动。

他们并认为，央行逆回购+MLF(中期借贷便利)的中短期政策组合可能延续；不过鉴于英国最终公投脱离欧盟，将加大全球市场动荡，中国央行货币政策宽松预期随之升温，部分机构降准呼声再起。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率小幅反弹后再度明显下行，周一午后资金面突然收紧一度令机构对月末流动性颇为忧虑，不过随后资金供给逐渐缓解，市场心态也重回平稳现券亦重归强势，而周五英国公投中退欧派获胜，全球市场避险情绪大幅升温，现券收益率因此再下台阶。

英国退欧事件令全球经济面临较大不确定性，金融市场动荡也在所难免，若冲击过于剧烈，不排除各主要央行联合出手干预，在此背景下，短期内对中国货币政策预期也有所松动，并支撑债市维持偏强格局。

票据: --中国票据市场本周转贴利率当周明显下行，一年期电票转贴利率跌破3.00%关口。交易员称，各类银行收票热情显着升温，在票源有限的情况下，票据资产价格随之走高，6月末考核时点之前，料票据价格还将继续处于低位。