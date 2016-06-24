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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油扳连续第三周下滑，英国退欧忧虑拖累市场人气

路透吉隆坡6月24日 - 马来西亚棕榈油期货周五晚间下跌，并连续第三周收低，追随其它植物油的跌势，也受到了投资者对于英国退欧担忧的影响。

本周市场起先是连续两日下跌，周四则反弹。但周五下跌，本周累计下跌2.9%。

指标9月棕榈油期货 傍晚时段下跌0.2%至每吨2,379马币(582美元)。成交量为65,216口。

由于基本面疲弱，过去三周几乎是日日下跌。

交易员预计，未来几个月棕榈油产出将追随季节性趋势而增加，出口则将在斋月过后减弱。

“赞成退欧的公投结果使得市场缺乏信心，”一位在马来西亚的交易员说，“豆油也下滑。”

周五全球市场大幅震荡，因英国公投结果是决定退出欧盟。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 下跌1.9%，大连商品交易所9月豆油 下滑1.6%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 郑茵)

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