马来西亚期市：棕榈油扳连续第三周下滑，英国退欧忧虑拖累市场人气

达沃斯论坛：中国国家主席习近平称，没人会在贸易战中获胜
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透吉隆坡6月24日 - 马来西亚棕榈油期货周五晚间下跌，并连续第三周收低，追随其它植物油的跌势，也受到了投资者对于英国退欧担忧的影响。
本周市场起先是连续两日下跌，周四则反弹。但周五下跌，本周累计下跌2.9%。
指标9月棕榈油期货 傍晚时段下跌0.2%至每吨2,379马币(582美元)。成交量为65,216口。
由于基本面疲弱，过去三周几乎是日日下跌。
交易员预计，未来几个月棕榈油产出将追随季节性趋势而增加，出口则将在斋月过后减弱。
“赞成退欧的公投结果使得市场缺乏信心，”一位在马来西亚的交易员说，“豆油也下滑。”
周五全球市场大幅震荡，因英国公投结果是决定退出欧盟。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 下跌1.9%，大连商品交易所9月豆油 下滑1.6%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 郑茵)
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。