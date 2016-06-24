版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 22:07 BJT

美国热股：英国公投决定退出欧盟，美国银行类股遭遇重创

路透6月24日 - 美国银行股周五盘前受创，因英国公投决定脱离欧盟，引发全球金融市场出现2008年危机以来最严重的动荡。

摩根士丹利 周四收盘27.29美元，周五早盘急跌8.2%，报25.02美元。

花旗集团 周四收报44.46美元，周五早盘重挫7.7%，报41.03美元。

美国银行 周四收报14.04美元，周五早盘大跌5.48%，报13.27美元。

摩根大通 周四收报64.05美元，周五早盘骤降4.15%，报61.38美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐