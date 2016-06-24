美国热股：英国公投决定退出欧盟，美国银行类股遭遇重创

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透6月24日 - 美国银行股周五盘前受创，因英国公投决定脱离欧盟，引发全球金融市场出现2008年危机以来最严重的动荡。
摩根士丹利 周四收盘27.29美元，周五早盘急跌8.2%，报25.02美元。
花旗集团 周四收报44.46美元，周五早盘重挫7.7%，报41.03美元。
美国银行 周四收报14.04美元，周五早盘大跌5.48%，报13.27美元。
摩根大通 周四收报64.05美元，周五早盘骤降4.15%，报61.38美元。(完)
(编译 郑茵 审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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