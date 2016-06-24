国际油市：亚洲石脑油裂解价差创三日高位，但市场供给依旧充裕

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透新加坡6月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周五收在三日高位每吨53.20美元，汽油裂解价差则跌至四日低点每桶6.96美元。
交易员表示，石脑油裂解价差的小幅走高并非是因为基本面改善，目前市场供给仍然充足。
相较于今年早些时候，目前石脑油裂解价差下跌了逾60%，而汽油裂解价差则几乎不到1月5日每桶约16.50美元的一半。
石脑油供给过剩的态势预计会持续到第三季。买家的希望寄托在炼厂减产导致供给收缩上，不过炼化利润率已有所改善。
北亚的炼厂维护可能有助于抑制供给过剩。
贸易消息人士表示，韩国的SK Energy将于9-11月关闭其仁川炼厂进行例行维护。
Hyundai Oilbank旗下炼厂预计会在7月减少原油加工量，以便更换催化剂。
荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)枢纽的独立汽油库存下降约2.3%至101.9万吨。
ARA的汽油船货被运往墨西哥、拉美、美国和英国。
本月亚洲船货也被输往中南美洲。
新加坡现货市场上，卢克石油出售两艘船期为7月9-13日的95号汽油船货，一艘以每桶57.80美元售给Phillips 66，另一艘以FOB价每桶贴水0.60美元售给壳牌。(完)
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(编译 王洋; 审校 母红)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元