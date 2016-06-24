国际油市：亚洲石脑油裂解价差创三日高位，但市场供给依旧充裕

路透新加坡6月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周五收在三日高位每吨53.20美元，汽油裂解价差则跌至四日低点每桶6.96美元。

交易员表示，石脑油裂解价差的小幅走高并非是因为基本面改善，目前市场供给仍然充足。

相较于今年早些时候，目前石脑油裂解价差下跌了逾60%，而汽油裂解价差则几乎不到1月5日每桶约16.50美元的一半。

石脑油供给过剩的态势预计会持续到第三季。买家的希望寄托在炼厂减产导致供给收缩上，不过炼化利润率已有所改善。

北亚的炼厂维护可能有助于抑制供给过剩。

贸易消息人士表示，韩国的SK Energy将于9-11月关闭其仁川炼厂进行例行维护。

Hyundai Oilbank旗下炼厂预计会在7月减少原油加工量，以便更换催化剂。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)枢纽的独立汽油库存下降约2.3%至101.9万吨。

ARA的汽油船货被运往墨西哥、拉美、美国和英国。

本月亚洲船货也被输往中南美洲。

新加坡现货市场上，卢克石油出售两艘船期为7月9-13日的95号汽油船货，一艘以每桶57.80美元售给Phillips 66，另一艘以FOB价每桶贴水0.60美元售给壳牌。(完)

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